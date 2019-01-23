Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, из незаконного оборота у подучетных лиц изъято 5 единиц огнестрельного оружия, из них 3 травматических пистолета, 2 гладкоствольных ружья и 22 боеприпаса. - В результате проведенных мероприятий выявлено 17 фактов вымогательств, в указанный период сотрудниками УБОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержано 3 жителя г.Актобе по 2 фактам вымогательства денежных средств у предпринимателей в особо-крупном размере. В отношении задержанных избрана мера пресечения содержание под стражей, последние водворены в следственный изолятор. В ближайшее время уголовные дела планируется направить в суд, - рассказали в пресс-службе полиции. Также за отчетный период идентифицировано 4 жертвы торговли людьми, задержано 9 человек, занимавшихся предоставлением девушек легкого поведения, для оказанием интимных услуг клиентам, выявлен 1 факт вовлечения в занятие проституцией. - В декабре 2018 года совместно с сотрудниками УИП УМПС проведены оперативно-профилактические мероприятия на привокзальной площади г.Актобе, в результате которых задержаночеловек, из которыхпривлечены к административной ответственности по ст. 434 "Мелкое хулиганство", 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 449 "Приставание в общественных местах", 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя" КоАП РК, - сообщили в пресс-службе полиции. Следует отметить, что проведена определенная работа по противодействию финансирования организованной преступной деятельности. Было выявлено 10 фактов организации незаконного игорного бизнеса, уголовные дела направлены в ДГД по Актюбинской области, задержаноза подделку документов - страховые полиса, выявлен 1 факт легализации денежных средств, добытых преступным путем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.