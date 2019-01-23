SX43tXXyP1YВ силу обстоятельств переехал с семьей в Атырау, и прежде всего встал вопрос о ремонте в приобретенном мною доме, в первую очередь решил поменять окна. Подробно изучив всю информацию, поехал по фирмам, специализирующимся на установках окон, коих в Атырау великое множество. Предлагали окна разного качества и разной ценовой политики, но именно соотношение цены и качества я нашёл в компании «Окна Биз», к тому же оконный профиль VEKA является одним из ведущих мировых производителей оконных систем, превосходное качество изделий, комплектующих, великолепная консультация и сертифицированная продукция с 7-летней гарантией определила мой выбор в пользу этой компании. А после своевременного выполнения заказа и превосходного монтажа я понял, что не прогадал в выборе и остался очень довольным работой команды «Окна Биз». Вы можете остановиться на выборе любой компании, но вы должны понимать, что не бывает качественных и дешёвых окон и как известно скупой платит дважды, а то трижды.Очень грамотный менеджер и мастер подробно объяснили и рассказали, какой профиль и стеклопакет лучше выбрать, в чем их отличия, преимущества и почему можно устанавливать окна даже при минусовой температуре.Как выяснилось позже, руководитель компании Герлах Дмитрий является высококвалифицированным мастером оконного дела с 12-летним стажем и сам лично принимает участие на всех стадиях работы, начиная с замера и заканчивая сдачей объекта, его пунктуальность и придирчивость к качеству работы объясняет превосходное качество проделанной работы и оправдывает происхождение фамилии, а все профильные системы VEKA соответствуют самым высоким требованиям немецкого стандарта.- Многие люди думают, что, выбрав хороший оконный профиль, они купили качественное окно. Это ошибочное представление, ведь окно состоит не только из профиля ПВХ, а также из армирующего профиля (металл внутри окна), уплотнительной резины, фурнитуры (запорный механизм), стеклопакета (который занимает более 80% площади окна и очень важен при выборе). Ну и, конечно, не забываем такие факторы, как сборка конструкции, я имею ввиду специалистов и оборудование, на котором производят сборку и пайку конструкции, а также грамотный замер и монтаж окна с соблюдением всех технологий, - поделился профессиональными секретами Дмитрий Герлах.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.