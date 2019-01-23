Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жителей Жаксыбайского сельского округа Жанибекского района ЗКО, машина скорой помощи перевозила больных из села Жанибек в Жаксыбай. – Они выехали 21 января. В поселок их привезли только 22 января вечером. Почти сутки они простояли на трассе. В салоне скорой помощи было семь человек. Они просто-напросто застряли в снегу, - рассказала жительница Жаксыбайского сельского округа. По словам акима Жаксыбайского сельского округа Алмата Каратаева, 21 января машина скорой помощи выехала из Жанибека, в салоне находилось пять человек, включая водителя. – Снега в этом году много и они застряли. Техника к ним добраться не смогла (в течение суток - прим. автора). Их отбуксировали на чабанскую точку Кунаншапкан. Далее на снегоходе пограничной службы людей, трое из которых - беременные женщины, привезли в поселок. Делали два рейса. Люди все живы и здоровы. 22 января около 20.00 люди были уже в поселке. Машина скорой помощи осталась на время на чабанской точке, - рассказал Алмат Каратаев. Между тем, аким Жанибекского района Азамат Сафималиев опроверг данную информацию. Он рассказал, что все было не так. - 21 января из села Жаксыбай в Жанибек на скорой помощи привезли беременную женщину и двух больных бабушек. На обратном пути в машине больных не было, был только водитель и фельдшер. По дороге они взяли двоих попутчиков. Вот с ними они и застряли в снегу, - пояснил Азамат Сафималиев. Директор Жанибекской центральной районной больницы Сауле Исмагулова также подтвердила, что обратно в поселок Жаксыбай скорая помощь ехала без больных и беременной. - Беременная и больные бабушки остались в больнице. Сейчас машина скорой помощи находится недалеко от поселка, - рассказала Сауле Исмагулова. По словам акима Жанибекского района, в состав района входит 18 населенных пунктов, в девять из них дороги очищены, а остальные находятся севернее. Сегодня, 23 января, туда выехала техника для расчистки дорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.