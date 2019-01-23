В исправильном учреждении УГ 157/11 прошли мастер-классы для заключенных по различным направлениям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Практические мастер-классы в женской колонии были организованы управлением по вопросам молодежной политике Атырауской области. - Как известно, 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи.  В связи с этим у нас в учреждении для молодых осужденных провели краткосрочные курсы по выпечке, макияжу, прическам. Цель проекта  - привлечь молодых женщин к обществу и поднять их стимул.  Все заключенные с удовольствием приняли участие во всех мастер-классах, - рассказали в пресс-службе УГ 157/11 Всего участие в мастер-классах приняли 40 девушек. Всем прошедшим краткосрочные курсы вручили сертификаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК  