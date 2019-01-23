Практические мастер-классы в женской колонии были организованы управлением по вопросам молодежной политике Атырауской области. - Как известно, 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи. В связи с этим у нас в учреждении для молодых осужденных провели краткосрочные курсы по выпечке, макияжу, прическам. Цель проекта - привлечь молодых женщин к обществу и поднять их стимул. Все заключенные с удовольствием приняли участие во всех мастер-классах, - рассказали в пресс-службе УГ 157/11 Всего участие в мастер-классах приняли 40 девушек. Всем прошедшим краткосрочные курсы вручили сертификаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК