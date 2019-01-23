Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 января в 10.00 в Казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдёт традиционный день открытых дверей «Открытый акимат». Жители города и области могут обратиться со своими жалобами и предложениями непосредственно акиму области и города, руководителям управлений, а также руководителям правоохранительных органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.