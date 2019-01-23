Иллюстративное фото 13 февраля 2019 года в Атырау состоится ежегодный отчет акима города Алимухаммеда Куттумуратулы перед населением. Планируется, что встреча с горожанами пройдет Доме Культуры им.Курмангазы. - Однако для удобства местных жителей мы решили установить боксы для писем, в которых они могут задать свои вопросы акиму, указав свой адрес и номер телефона для обратной связи. Кроме того, свои вопросы горожане могут задавать, написав в личный блог Алимухаммеду Куттумуратулы в социальной сети Facebook, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. Ящики для писем акиму установлены по следующим адресам: ЦОН по ул. Сатпаева, ЦОН по ул. Баймуханова, городской центр занятости в микрорайоне Авангард, а также на рынке "Сарайшык". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.