По данным пресс-службы управления здравоохранения области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.09. По прибытию бригады скорой помощи была зафиксирована смерть рабочего. - Скорую вызывали на место происшествия для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на производстве. Рабочий скончался до приезда бригады скорой помощи. На него упала труба, и он получил травмы, не совместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.