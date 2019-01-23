Происшествие произошло сегодня, 23 января, на территории строящегося жилого комплекса «Махаббат» в 17 микрорайоне. Рабочий скончался на месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы управления здравоохранения области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.09.  По прибытию бригады скорой помощи была зафиксирована смерть рабочего. - Скорую вызывали на место происшествия для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на производстве. Рабочий скончался до приезда бригады скорой помощи. На него упала труба, и он получил травмы, не совместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения. Регина ЯСНАЯ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.