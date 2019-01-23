Полицейские Атырау провели оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". В ходе одного из рейдов на объекте строительства КОС была выявлена группа трудовых мигрантов, состоящая из 26 граждан Узбекистана. - Как известно, работа на участках, особо опасных для здоровья, требует специального разрешения. Однако его у рабочих не оказалось. Помимо этого, большинство мигрантов, задействованных на строительстве очистных сооружений, нарушили требования закона по пребыванию на территории Атырауской области, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Отметим, что всего в отношении 26 граждан Узбекистана заполнено 38 административных протоколов. - Гражданин Атырау, незаконно привлекший к работе граждан Узбекистана, выплатит штраф в размере 140 МРП, - добавили в пресс-службе департамента полиции Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ