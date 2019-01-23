Иллюстративное фото из архива "МГ" Администрацию школы-интерната для слабослышащих детей в городе Ленгер Толебийского района Туркестанской области обвинили в краже продуктов питания, предназначенных для воспитанников. В декабре 2018 года активистка Акмарал Омралинова поймала сотрудников с поличным, когда те вывозили еду с территории учреждения. Об этом она написала в Facebook и сообщила о других вопиющих случаях, когда детям приходилось ходить голодными и носить старую дырявую обувь, в то время как из бюджета выделялись деньги на их полноценное питание и новую одежду. На публикации активистки обратила внимание антикоррупционная служба. 21 января в Ленгер прибыла республиканская мониторинговая группа при Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Перед проверяющими из Астаны пришлось отвечать не только директору интерната для слабослышащих детей, но и правоохранительным органам. Заместитель начальника РОВД Толебийского района Баглан Калмурад сообщил, что по факту исчезновения продовольствия из учреждения ведётся досудебное расследование, в воровстве подозревается кладовщик. Он сейчас отстранён от должности. Как установили полицейские, из хранилища пропали 60 килограммов мяса, молочные изделия, картофель и сок. Но выяснилось, что камеры видеонаблюдения на территории интерната кражу не зафиксировали, потому что не работали. По словам замначальника РОВД, его коллеги теперь проверяют причастность директора школы-интерната Зубиры Айтугановой к пропаже продуктов. Директор свою вину категорически отрицает, она заявила, что не знала о краже со склада. По её словам, воспитанники учреждения всегда питались вдоволь и разговоры об их недоедании беспочвенны. Некоторые родители и сами дети утверждают обратное. Мама одной из воспитанниц Динара Усенова сообщила, что на карманные деньги, которые она даёт своей дочери, девочка покупает в ближайшем магазине лепёшку и майонез, чтобы утолить голод. Продавщица мини-маркета подтвердила, что дети из интерната регулярно бегают к ней за хлебом. - 500-700 тенге, которые я ей даю на две недели, дочь тратит на хлеб, кетчуп и майонез. Говорит, что голодает в интернате. Я не смогла посмотреть, в каких условиях дети живут, посторонних не пускают в общежитие, но смогла один раз попасть в столовую. Там детям давали перловку без мяса, совершенно не аппетитную, – пожаловалась Усенова на родительском собрании, где присутствовали представители Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Жалобы матери поддержали не все родители. Часть собравшихся заявила, что их дети в интернате всегда сыты, одеты и получают хорошее образование. - Наши дети живут здесь девять месяцев в году. Кто из вас, родителей, может уделять столько времени своему ребёнку, как это делают в интернате? Скажите, вы своему ребёнку пять раз в день готовите еду? Нет. Один раз на весь день приготовите, а в остальное время ребёнок питается всухомятку. У всех у нас так, потому что мы работаем, у нас нет времени. А здесь их кормят пять раз. И учат их хорошо, – ответила председатель родительского комитета Жанар Сманова. Как выяснили представители мониторинговой группы, пропажа продуктов питания – далеко не единственная проблема в ленгерском интернате. Некоторые педагоги сообщили, что их иногда заставляют работать в качестве обслуживающего персонала и на свои средства покупать учебный материал. Все эти заявления стали поводом требовать отставки директора учреждения. - За счёт преподавателей здесь проводили ремонт, они покупали инвентарь, журналы, стирали ковры. Они жалуются, что их заставляют подписывать сомнительные бланки. Воспитанники постоянно жалуются на голод. Мы будем рекомендовать отстранить директора от должности. И ещё требуем наказать областных руководителей, кто в ответе за всё происходящее здесь, – сообщил заместитель руководителя мониторинговой группы при АДГСПК РК Рафаэль Гасанов. В интернате для слабослышащих детей в Ленгере живут и учатся 136 детей. В этом учреждении и раньше происходили скандалы. В 2012 году родители воспитанников заявили, что завуч интерната эксплуатировала детей с ограниченными возможностями: заставляла мыть машину, убирать у неё дома и менять подгузники её ребенку. Женщина все обвинения отрицала, но сотрудники департамента по защите прав детей выяснили, что завуч действительно заставляла учеников работать у себя дома. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.