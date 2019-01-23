По данным РГП "Казгидромет", 23 января в Уральске ожидается ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 17 градусов мороза, ночью -27. В Атырау ожидается переменная облачность. Днем -8, ночью -17. Переменная облачность и 16 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 25 градусов. В Актау ясная погода без осадков. Днем +4, ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.