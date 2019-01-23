Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления образования, занятия будут отменены для учеников 1-4 классов, если температура воздуха опустится ниже 25 градусов, для школьников 1 - 9 классов - при температуре минус 27 и ниже и скорости ветра 2 метра в секунду и более, для учеников 1 - 11 классов при температуре воздуха 30 градусов и скорости ветра 2 м/с и более. В случае скорости ветра, не превышающей 2 м/с, температурный порог увеличивается на минус 5 градусов. Отмена занятий производится на основании данных РГП "Казгидромет" по ЗКО. – Информация об отмене занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образования в виде бегущей строки, через трансляцию на радио, на сайтах управления и отделов образования, по телефонам 169 и 118, а также людей оповещают по стационарному и мобильному телефону, - сообщили в управлении образования. Стоит отметить, что отмена занятий для первой смены передается с 6.45 до 8.00, для второй смены - с 11.15 до 13.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.