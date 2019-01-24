Все полезное, полезно - когда в меру!Геркулес за счет своей вязкости обволакивает стенки желудка, нормализует работу всего пищеварительного тракта. Для корректировки веса существуют геркулесовые диеты, при которых необходимо есть кашу длительное время. Что позволит помимо лишних килограммов избавиться от запоров. Однако, все полезное, полезно - когда в меру. Длительное употребление геркулеса, может навредить вашему здоровью. Помимо всех витаминов геркулес содержит фитиновую кислоту, которая тормозит усвоение кальция в организме. К тому же вымывает уже имеющийся. Но это только, если кушать ее долго и большими порциями.Отказываться от каши совсем не надо, пользы в ней больше, чем вреда. Просто старайтесь разнообразить ваше меню. Есть не менее полезные – гречневая, кукурузная, пшенная. Вкусы разные - пользы больше!