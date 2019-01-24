Плюсы

Минусы

Ремонт – лучший способ реализации идей для творческого человека. Иногда что - то интересное в дизайне надо долго искать. Мы стараемся вам помочь в этом. И предлагаем оригинальные решения и новинки. Одним из последних новшеств в отделке стен и полов является кожаная плитка.– свежее дыхание в области дизайна, создаст индивидуальный и роскошный интерьер. Плитка из кожи станет «изюминкой» любого стиля интерьера. Для ценителей эстетика и качества это точно находка. Плитку применяют в отделке стен, полов и потолков.Более экономичным, но не менее выигрышным выйдет решение комбинирования отделки.Изготавливают эту новинку из натуральной или искусственной кожи. В качестве материала, используют свиную или телячью кожи, при особых случаях кожу крокодила или даже питона.Но искусственный материал, с имитацией под натуральный – ничуть не хуже.. Настенная плитка из кожи состоит из 3 слоев: декор, поролон и целлюлоза. Имеет маленький вес.Напольная имеет основу - керамогранит. Верхний слой – натуральная или искусственная кожа. Толщина должна быть не меньше 3мм. Кожа специально обрабатывается, для выдерживания нагрузок и долговечности.привлекает разнообразием форм: прямоугольная, квадратная, многогранная. Для тех, кто за ценой не постоит, под заказ изготавливают самую разнообразную форму.срок службы десятилетия, снижает уровень шума, тепловая изоляция, экологически чистая, технология укладки проста, большой выбор формы, цветы, фактуры, при незначительных повреждениях меняется одна деталь, а не все покрытие прочная, легкий уходвысокая цена, не желательны перепады температур бережное отношение. Напольная - не терпит каблуковУхаживать очень просто - влажная уборка, пылесос. Не забывайте два раза в год обрабатывать кремами или натуральными жирами, для предотвращения трещин и потери мягкости.Если плитка из искусственной кожи - чистить можно спиртовым раствором: спирт и вода смешанные 1:1.