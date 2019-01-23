В прошедшем году банковская система Казахстана лишилась трех игроков, еще несколько «зависли над обрывом» и выкарабкалась только благодаря серьезной поддержке. Новости о крушении банков часто становятся неожиданностью для людей, далеких от финансовой сферы, и в итоге подрывают доверие ко всей системе. Но депозиты все равно остаются очень популярным инструментом для сбережения и приумножения средств, потому что хранить деньги в банке все-таки безопаснее и выгоднее, чем под матрасом. Главное – правильно выбрать банк! И вот 5 реальных советов о том, как это сделать.
1. Кредитный рейтинг
– это то, на что следует обратить внимание в первую очередь. Он присуждается мировыми независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Значит для вкладчиков – это самый важный критерий отбора. Наиболее надежные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D» - это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы. К примеру, согласно данным агентства Standard and Poor’s среди рейтингуемых им отечественных банков, один из самых высоких рейтингов - «BB+/B» имеет Банк ВТБ (Казахстан)
. Актуальную информацию по кредитному рейтингу можно найти на банковских сайтах, чаще всего в разделе «О банке».
2. Следите за репутацией.
Перед тем, как открыть депозит почитайте официальные новости о приглянувшемся банке, не забывайте это делать и после того, как определитесь с выбором. Главное опираться только на достоверную информацию, ищите её в официальных источниках, таких как сайты Национального банка
или Казахстанской фондовой биржи
, а также на сайте выбранного Вами банка, который обязан публиковать свою финансовую отчетность. При этом очень важно не реагировать на массовые рассылки в социальных сетях или мессенджерах, которые часто оказываются информационными атаками, призванными дестабилизировать банковский сектор.
3.
Обязательно проверьте, является ли банк участником Системы гарантирования вкладов
. Список банков-участников системы опубликован на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов
. В настоящий момент государственная гарантия по всем депозитам и банковским счетам на одного вкладчика в каждом из банков составляет:
• до 15 миллионов тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте,
• до 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте,
• до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.
Сегодня этот вопрос очень актуален. Последние несколько месяцев КФГД активно выплачивает гарантированное вознаграждение по депозитам вкладчикам недавно ликвидированных банков. Выплаты производятся через банки-агенты, которые проходят жесткую процедуру отбора, доказывая свою устойчивость, соответствие всем необходимым требованиям Нацбанка и обосновывая способность обслужить большое количество клиентов во всех регионах республики. А значит при выборе банка для открытия вклада, есть смысл присмотреться именно к ним. В настоящий момент банками-агентами КФГД назначены:
• Банк ВТБ (Казахстан)
, который выплачивает гарантированное вознаграждение клиентам АО «Qazaq Banki»,
• Евразийский банк, который выплачивает гарантированное вознаграждение клиентам АО «Банк Астаны».
4. Состав акционеров
может сказать Вам о том, какую поддержку получит банк в случае серьезных финансовых проблем. Акционерами могут быть частные лица, коммерческие организации или государство. Самый надежный акционер – это государство, потому что оно обычно не допускает обвала тех финансовых институтов, в которых вложены государственные средства. У частных лиц или коммерческих организаций просто может не оказаться необходимой для спасения суммы, либо они посчитают спасение банка невыгодным. В Казахстане лишь несколько банков могут похвастаться государственным участием, среди них два дочерних российских банка, один китайский, один исламский и ЖССБ.
5. Завышенные ставки вознаграждения по депозитам.
Если банк предлагает доход выше среднего по рынку – это может быть признаком того, что у него финансовые трудности, он испытывает нехватку ликвидности, которая в конечном итоге может привести к ликвидации банка. Надежные банки привлекают клиентов своей стабильностью и высокими кредитными рейтингами, а не рискованно завышенными обещаниями. Если сохранность вклада для Вас важнее, чем размер прибыли, не советуем выбирать банк с самыми большими ставками на рынке.