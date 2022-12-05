Нацбанк вновь повысил базовую ставку

Решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка сообщили, что комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором +/– 1. - Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и её последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире, - говорится в сообщении. В ноябре годовое значение инфляции составило 19,6%. Месячн