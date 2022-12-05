Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Нацбанк вновь повысил базовую ставку

Решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка сообщили, что комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором +/– 1. - Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и её последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире, - говорится в сообщении. В ноябре годовое значение инфляции составило 19,6%. Месячн
Дана Рахметова
Нацбанк вновь повысил базовую ставку
Решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных.
Жительница Атырау шантажировала парня и требовала 2 миллиона тенге
Жительница Атырау шантажировала парня и требовала 2 миллиона тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка сообщили, что комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором +/– 1.
- Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и её последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире, - говорится в сообщении.
В ноябре годовое значение инфляции составило 19,6%. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но всё ещё остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели.
- В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в первом квартале 2023 года. Прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%, - информировали в Нацбанке.
Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 13 января 2023 года. Напомним, в октябре Нацбанк повысил базовую ставку до 16%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан банк

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article