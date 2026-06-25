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Социум

Наццентр тестирования сделал заявление для выпускников из-за сертификатов ЕНТ

За попытку подделать результаты ЕНТ или пронести на экзамен скрытую технику теперь можно получить реальное наказание. Поступающих призвали рассчитывать только на свои силы.
Варвара Тыщенко
Наццентр тестирования сделал заявление для выпускников из-за сертификатов ЕНТ
Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Национальный центр тестирования обратился к абитуриентам и их родителям из-за сертификата ЕНТ, напомнив об ответственности за подделку.

В ведомстве подчеркнули, что обойти систему или скорректировать баллы в бланке не получится, так как базы данных надежно защищены.

- Уважаемые абитуриенты и родители! Важно отметить, что подделка сертификата ЕНТ невозможна. Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК, - заявили в Наццентре.

Выпускников также предупредили, что любые махинации с документами будут жестко пресекаться, а все материалы по выявленным фактам сразу же отправятся в полицию.

Помимо этого, жесткий контроль ждет выпускников и во время проведения самого тестирования. Попытки использовать гаджеты и шпионские устройства тоже перешли в плоскость уголовного права.

- Использование микронаушников, скрытых камер и иных специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК, - говорится в сообщении.

Для получения настоящих результатов поступающим рекомендуют использовать только проверенные государственные ресурсы.

- Напоминаем, что сертификаты ЕНТ доступны в вашем Личном кабинете на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и в портале электронного правительства eGov, - подчеркнули в НЦТ.

В завершение своего обращения специалисты призвали будущих студентов играть по правилам и не ломать себе жизнь ради сомнительной выгоды.

- Дорогие друзья! Настоятельно призываем вас отказаться от любых попыток нарушить закон. Мы уверены, что ваш труд и честность принесут несравненно больше успеха! - обратились в НЦТ.

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