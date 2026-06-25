Наццентр тестирования сделал заявление для выпускников из-за сертификатов ЕНТ

За попытку подделать результаты ЕНТ или пронести на экзамен скрытую технику теперь можно получить реальное наказание. Поступающих призвали рассчитывать только на свои силы.

Национальный центр тестирования обратился к абитуриентам и их родителям из-за сертификата ЕНТ, напомнив об ответственности за подделку.

В ведомстве подчеркнули, что обойти систему или скорректировать баллы в бланке не получится, так как базы данных надежно защищены.

- Уважаемые абитуриенты и родители! Важно отметить, что подделка сертификата ЕНТ невозможна. Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК, - заявили в Наццентре.

Выпускников также предупредили, что любые махинации с документами будут жестко пресекаться, а все материалы по выявленным фактам сразу же отправятся в полицию.

Помимо этого, жесткий контроль ждет выпускников и во время проведения самого тестирования. Попытки использовать гаджеты и шпионские устройства тоже перешли в плоскость уголовного права.

- Использование микронаушников, скрытых камер и иных специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК, - говорится в сообщении.

Для получения настоящих результатов поступающим рекомендуют использовать только проверенные государственные ресурсы.

- Напоминаем, что сертификаты ЕНТ доступны в вашем Личном кабинете на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и в портале электронного правительства eGov, - подчеркнули в НЦТ.

В завершение своего обращения специалисты призвали будущих студентов играть по правилам и не ломать себе жизнь ради сомнительной выгоды.