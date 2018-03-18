Начались выборы президента России

В Уральске сделать свой выбор должны две тысячи россиян, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 18 марта, проходят выборы президент РФ. На этот пост претендуют Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). В Уральске избирательный участок по ул. Мухита, 78 будет работать до 20.00.