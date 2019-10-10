Начальник АО «НК «КТЖ» Актюбинского отделения подозревается в получении взятки (видео)

Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО «НК «КТЖ» Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1, 2 миллиона тенге от гражданина за трудоустройство его сына. Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП г.Актобе. - Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом, - сообщили в ан