Начальник УСБ ДВД ЗКО ответит на вопросы жителей области

Интересующие вопросы жители ЗКО смогут задать на интернет-конференции, которая будет проходить 16 марта с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Узнать ответы на вопросы онлайн-конференции на тему «Меры по противодействию коррупции в органах внутренних дел ЗКО» можно, пройдя по ссылке http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/zko/ZKO/. В ДВД ЗКО отметили, что на поступившие вопросы пользователей ответит начальник управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталап САГАДЕТОВ. - Чтобы задать вопросы, необходимо зарегистрироваться на подпортале