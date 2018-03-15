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Происшествия Социум

Начальник УСБ ДВД ЗКО ответит на вопросы жителей области

Интересующие вопросы жители ЗКО смогут задать на интернет-конференции, которая будет проходить 16 марта с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Узнать ответы на вопросы онлайн-конференции на тему «Меры по противодействию коррупции в органах внутренних дел ЗКО» можно, пройдя по ссылке http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/zko/ZKO/. В ДВД ЗКО отметили, что на поступившие вопросы пользователей ответит начальник управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталап САГАДЕТОВ. - Чтобы задать вопросы, необходимо зарегистрироваться на подпортале
Кристина Кобина
Начальник УСБ ДВД ЗКО ответит на вопросы жителей области
Интересующие вопросы жители ЗКО смогут задать на интернет-конференции, которая будет проходить 16 марта с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Узнать ответы на вопросы онлайн-конференции на тему «Меры по противодействию коррупции в органах внутренних дел ЗКО» можно, пройдя по ссылке http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/zko/ZKO/. В ДВД ЗКО отметили, что на поступившие вопросы пользователей ответит начальник управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталап САГАДЕТОВ. - Чтобы задать вопросы, необходимо зарегистрироваться на подпортале сайта ДВД ЗКО, нажав на слово «Регистрация» (в правом верхнем углу подпортала). Затем заполнить соответствующую форму. После регистрации необходимо зайти в раздел «Услуги МВД» → «Электронные услуги» → «Конференция» →«Мультимедиа» и выбрать раздел «Конференции», там вы можете задать вопрос, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.
ДВД ЗКО Интернет-конференция

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