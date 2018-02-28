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Социум

Начальника МПС Абайского отдела УВД Уральска отстранили от должности из-за осужденных за взятку полицейских

Депутаты городского маслихата единогласно проголосовали за то, чтобы освободить Дархана САТЕНОВА от занимаемой должности начальника Абайского отдела полиции УВД г. Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На внеочередной сессии городского маслихата начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ рассказал, что 25 декабря 2017 года на дисциплинарной комиссии ДВД ЗКО был рассмотрен дисциплинарный поступок троих сотрудниц ювенальной полиции, которые вымогали взятку у предпринимателя. - 30 января в городской акимат было направлено письмо о решении дисциплинарной комиссии, чтобы решение в
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Начальника МПС Абайского отдела УВД Уральска отстранили от должности из-за осужденных за взятку полицейских
Депутаты городского маслихата единогласно проголосовали за то, чтобы освободить Дархана САТЕНОВА от занимаемой должности начальника Абайского отдела полиции УВД г.  Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На внеочередной сессии городского маслихата начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ рассказал, что 25 декабря 2017 года на дисциплинарной комиссии ДВД ЗКО был рассмотрен дисциплинарный поступок троих сотрудниц ювенальной полиции, которые вымогали взятку у предпринимателя. - 30 января в городской акимат было направлено письмо о решении дисциплинарной комиссии, чтобы решение вынесли на сессию маслихата, - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. Стоит отметить, что депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы снять Дархана САТЕНОВА с занимаемой им должности. Дархан САТЕНОВ был назначен начальником Абайского отдела полиции МПС УВД г. Уральск в декабре 2016 года. Напомним, троих сотрудниц ювенальной полиции приговорили к 52 миллионному штрафу за то, что они вымогали взятку в размере 250 тысяч тенге у хозяйки магазина, где продали алкоголь несовершеннолетнему.  
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