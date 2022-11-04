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Социум

Начался демонтаж старого здания аэропорта Алматы

Общественники выступают против сноса. Эскиз: аэропорт Алматы В аэропорту Алматы начали демонтаж старого здания аэропорта с VIP-терминалом. Алматинские активисты во главе с Салтанат Ташимовой пытались передать администрации гавани художественную инсталляцию - в макет VIP-терминала воткнут окровавленный топор. Общественники заявляют, что снос проходит варварски. В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали ситуацию. - Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP терминала будет стоять 420 метров юго-восточнее по
Дана Рахметова
Начался демонтаж старого здания аэропорта Алматы
Общественники выступают против сноса.
TAVAirports начнёт строить новый международный терминал аэропорт Алматы
TAVAirports начнёт строить новый международный терминал аэропорт Алматы
Эскиз: аэропорт Алматы В аэропорту Алматы начали демонтаж старого здания аэропорта с VIP-терминалом. Алматинские активисты во главе с Салтанат Ташимовой пытались передать администрации гавани художественную инсталляцию - в макет VIP-терминала воткнут окровавленный топор. Общественники заявляют, что снос проходит варварски. В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали ситуацию.
- Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP терминала будет стоять 420 метров юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие, как витражи и элементы бельведера. По одной детали были извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоёв краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания, - говорится в сообщении.
В администрации воздушной гавани напомнили, что новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства перенесена на лето 2024 года. Руководство аэропорта обещало провести пресс-конференцию в середине ноября. Напомним, в апреле 2021 года турецкая компания TAV приступила к управлению аэропортом Алматы и сообщила, что инвестирует около 200 миллионов долларов в строительство нового терминала. Здание старого аэропорта является памятником гражданской архитектуры середины прошлого века. Управляющая компания надеется, что строительство терминала увеличит пропускную способность с 6,4 до 8 миллионов пассажиров в год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аэропорт Алматы

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