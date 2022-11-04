- Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP терминала будет стоять 420 метров юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие, как витражи и элементы бельведера. По одной детали были извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоёв краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания, - говорится в сообщении.В администрации воздушной гавани напомнили, что новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства перенесена на лето 2024 года. Руководство аэропорта обещало провести пресс-конференцию в середине ноября. Напомним, в апреле 2021 года турецкая компания TAV приступила к управлению аэропортом Алматы и сообщила, что инвестирует около 200 миллионов долларов в строительство нового терминала. Здание старого аэропорта является памятником гражданской архитектуры середины прошлого века. Управляющая компания надеется, что строительство терминала увеличит пропускную способность с 6,4 до 8 миллионов пассажиров в год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Начался демонтаж старого здания аэропорта Алматы
Общественники выступают против сноса. Эскиз: аэропорт Алматы В аэропорту Алматы начали демонтаж старого здания аэропорта с VIP-терминалом. Алматинские активисты во главе с Салтанат Ташимовой пытались передать администрации гавани художественную инсталляцию - в макет VIP-терминала воткнут окровавленный топор. Общественники заявляют, что снос проходит варварски. В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали ситуацию. - Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP терминала будет стоять 420 метров юго-восточнее по