Начался демонтаж старого здания аэропорта Алматы

Общественники выступают против сноса. Эскиз: аэропорт Алматы В аэропорту Алматы начали демонтаж старого здания аэропорта с VIP-терминалом. Алматинские активисты во главе с Салтанат Ташимовой пытались передать администрации гавани художественную инсталляцию - в макет VIP-терминала воткнут окровавленный топор. Общественники заявляют, что снос проходит варварски. В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали ситуацию. - Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP терминала будет стоять 420 метров юго-восточнее по