Национальный банк вновь сохранил базовую ставку в Казахстане

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых.

— Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки, - сообщил регулятор.

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения в сентябре подросли.

— Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. При этом, проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий, - отметили в Нацбанке.

Ранее аналитики назвали причину высоких ставок по кредитам и разобрались, как они влияют на жизнь населения.