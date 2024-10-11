Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Национальный банк вновь сохранил базовую ставку в Казахстане

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых.
gorod
Национальный банк вновь сохранил базовую ставку в Казахстане

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых.

— Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки, - сообщил регулятор.

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения в сентябре подросли.

— Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. При этом, проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий, - отметили в Нацбанке.

Ранее аналитики назвали причину высоких ставок по кредитам и разобрались, как они влияют на жизнь населения. 

Читайте также

Новости партнёров