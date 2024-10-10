Кредитная кабала: почему казахстанцы страдают от высоких процентных ставок

В Казахстане наблюдается серьёзный рост ставок по кредитам. Так, по итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%, при этом за полный 2023 год среднее значение ставки составило 19,2%, а за 2022-й — 17,3%. По кредитам юридических лиц ситуация похожая: в текущем году — 18%, в 2023-м чуть выше — 19,1%, при этом ещё в 2022-м — 15,7%, а в 2021 году — и вовсе 11,6%. Таким образом, мы видим существенный рост ставок по кредитам за последние годы

Нелегкие времена переживает Казахстан в плане кредитования последние два года, сообщают аналитики Ranking.kz.

— За этот период наблюдается серьёзный рост ставок по кредитам. Так, по итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%, при этом за полный 2023 год среднее значение ставки составило 19,2%, а за 2022-й — 17,3%. По кредитам юридических лиц ситуация похожая: в текущем году — 18%, в 2023-м чуть выше — 19,1%, при этом ещё в 2022-м — 15,7%, а в 2021 году — и вовсе 11,6%. Таким образом, мы видим существенный рост ставок по кредитам за последние годы, - говорится в сообщении агентства.

Аналитики назвали причину высоких ставок по кредитам и разобрались, как они влияют на жизнь населения.

— Главная причина - высокая базовая ставка, которую утверждает Национальный банк РК. В борьбе с инфляцией с 2022 года Нацбанк существенно поднял её, однако после существенного снижения инфляции в 2023 году регулятор не торопится возвращать показатель на прежний уровень.Когда базовая ставка снижается, дешевеют деньги. Кредиты становятся более выгодными и привлекательными, потому что ставки по ним тоже снижаются. Однако ставки по депозитам также идут вниз.

Отмечается, что население и бизнес активно кредитуются, покупательная способность растёт. Таким образом, увеличиваются потребление и спрос в экономике. Это подстёгивает рост экономики. Негативным эффектом такой политики может стать рост инфляции: деньги стоят дёшево, поэтому их становится много.

— Когда базовая ставка растёт, увеличиваются и процентные ставки денежного рынка, что приводит к удорожанию средств. Рост базовой ставки влияет на покупательную способность населения — она снижается, увеличиваются ставки по депозитам, кредитам. То есть растёт спрос на депозиты (и сберегательные настроения населения), а кредиты становятся дорогими. Развитие экономики замедляется, а уровень инфляции на фоне этих факторов снижается, - подчеркивают эксперты.

Какая ситуация наблюдается сейчас? Базовая ставка находится на довольно высоком уровне и держит свою позицию долгое время, что отражается на:

высоких ставках по потребительским кредитам — население вынуждено серьёзно переплачивать по займам. Это, в свою очередь, негативно сказывается как на покупательской активности, так и на уровне жизни;

дорогой ипотеке - именно высокие значения базовой ставки негативно влияют на дороговизну и недоступность ипотеки. Ставки по ипотеке в Казахстане считаются одними из самых высоких в мире;

развитии бизнеса - корпоративный сектор не может обеспечить себя заёмными средствами ввиду высоких ставок по кредитам. Это негативно влияет, в первую очередь, на развитие МСБ в стране.

— В 2022 году, когда подскочила инфляция, Национальный банк начал рекордно поднимать базовую ставку за довольно короткий период. К концу 2022-го базовая ставка увеличилась до максимальных за последние годы 16,8%, и это значение сохранялось вплоть до июля 2023 года, в то время как уровень инфляции заметно снижался. То есть с конца 2022-го по июль 2023 года базовая ставка находилась на рекордном значении в 16,8%, в то время как инфляция снизилась с 20,3% до 14% и продолжала снижение. Уже после, с августа 2023 года, Нацбанк начал постепенно снижать ставку, однако довольно низкими темпами - не так быстро, как поднимал. В итоге на сегодня размер базовой ставки составляет 14,3%, в то время как уровень инфляции - всего 8,3%, - отмечается в исследовании.

Почему при таком раскладе размер базовой ставки неадекватно велик задаются вопросом эксперты?

Во-первых, размер базовой ставки не снижался по траектории инфляции.

Во-вторых, если рассматривать разницу между базовой ставкой и инфляцией, в 2024 году она составляет максимальные 5,5%–6%, такого не было с 2015-го. Причём если в 2015 году это был скачок на недолгий срок, то в текущем году показатель всё ещё держится на высоком уровне.

В-третьих, Нацбанк должен понимать потребности экономики — и населения, и бизнеса: необходимо повышать уровень доступности жилья посредством снижения ставок, поддерживать МСБ доступными заёмными средствами, наращивать инвестиционную активность в стране и в целом стимулировать рост экономики.

Таким образом, открытым остается вопрос, почему Нацбанк не торопится снижать базовую ставку в этих обстоятельствах.