Коклюшем заболели 38 детей в ЗКО, почти все они не вакцинированы

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев во время брифинга в РСК отметил, что ситуация по заболеваемости коклюшем в регионе остается нестабильной.
Коклюш — острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет.
За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 38 случаев, 37 из которых - это дети до 14 лет. Из заболевших детей 35 не привиты, что составляет 92% от общего числа заболевших.
– Для профилактики заболеваемостью коклюшем, проводятся мероприятия в соответствии с планом профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе наверствующая иммунизация детям, своевременно не получившие прививки по разным причинам. На сегодня привито 1 723 ребенка, - сказал Мустаев.