Коклюшем заболели 38 детей в ЗКО, почти все они не вакцинированы

За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 38 случаев, 37 из которых - это дети до 14 лет. Из заболевших детей 35 не привиты, что составляет 92% от общего числа заболевших.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев во время брифинга в РСК отметил, что ситуация по заболеваемости коклюшем в регионе остается нестабильной.

Коклюш — острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет.

За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 38 случаев, 37 из которых - это дети до 14 лет. Из заболевших детей 35 не привиты, что составляет 92% от общего числа заболевших.