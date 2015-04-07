Над поселком в Казахстане проплыло загадочное черное кольцо

Учёные не могут объяснить природу странного явления. Свидетелями необычного явления стали жители казахстанского поселка Шортанды Акмолинской области: в небе на большой высоте плыло странное кольцо черного цвета. "Оно было как черное облако. Мы заметили его примерно в четыре часа днем, 3 апреля. И где-то через 15 минут кольцо начало таять: рассеиваться в дым, запаха не было никакого, — цитирует очевидца по имени Олег Меньшиков портал Today.kz. Доцент кафедры физики Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник поделился своими соображениями на этот счёт. Согласно одной и