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Над поселком в Казахстане проплыло загадочное черное кольцо

Учёные не могут объяснить природу странного явления. Свидетелями необычного явления стали жители казахстанского поселка Шортанды Акмолинской области: в небе на большой высоте плыло странное кольцо черного цвета. "Оно было как черное облако. Мы заметили его примерно в четыре часа днем, 3 апреля. И где-то через 15 минут кольцо начало таять: рассеиваться в дым, запаха не было никакого, — цитирует очевидца по имени Олег Меньшиков портал Today.kz. Доцент кафедры физики Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник поделился своими соображениями на этот счёт. Согласно одной и
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Над поселком в Казахстане проплыло загадочное черное кольцо
4ad87c3e_1
4ad87c3e_1
Учёные не могут объяснить природу странного явления. Свидетелями необычного явления стали жители казахстанского поселка Шортанды Акмолинской области: в небе на большой высоте плыло странное кольцо черного цвета. "Оно было как черное облако. Мы заметили его примерно в четыре часа днем, 3 апреля. И где-то через 15 минут кольцо начало таять: рассеиваться в дым, запаха не было никакого, — цитирует очевидца по имени Олег Меньшиков портал Today.kz. Доцент кафедры физики Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник поделился своими соображениями на этот счёт. Согласно одной из его версий, такое явление могло возникнуть в результате вторжения в атмосферу Земли космических тел, последующем их резком торможении и распаде. Однако специалист признаётся, что в этом случае кольцо должно было остаться на более высоком уровне в атмосфере, поэтому такой вариант является маловероятеным. Эксперт полагает, что данное явление, скорее всего, имеет антропогенную природу, и его источник следует искать на земле. "Существуют такие явления, как солитоны — долгоживущие вращающиеся вихри, известные в метеорологии довольно давно. Их можно искусственно получить. К примеру, американские ученые ставили опыты: выпускали подобные дымовые кольца, способные на своем пути даже опрокидывать предметы... Видно, как оно распадается на серые дымные следы. Значит, кольцо состоит из углеродной сажи. Заметно, что след к кольцу тянется от земли, поэтому можно предположить, что это продукт горения", — рассказал он, отметив, что вихрь мог иметь в диаметре не менее 100 метров, а летел он на высоте от 200 метров до одного километра. Источник: topnews.ru

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