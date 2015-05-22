Надгробия из белого камня стали модными в ЗКО

Занимается изготовлением таких надгробий бригада из Мангистаустауской области, камень привозят оттуда же, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На кладбище поселка Барбастау Теректинского района можно увидеть два больших белых зирата (надгробия). Выяснилось, что их делают пятеро рабочих, которые приехали из Мангистауской области. - Мы приехали 1 мая, - рассказал старший из бригады, который отказался назвать свое имя. - На изготовление одного зирата уходит примерно 12-14 дней. Камень привезли из Мангистауской области. Это очень красивый и прочный камень. Вы, наверное, видели памятники в н