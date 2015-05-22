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Социум

Надгробия из белого камня стали модными в ЗКО

Занимается изготовлением таких надгробий бригада из Мангистаустауской области, камень привозят оттуда же, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На кладбище поселка Барбастау Теректинского района можно увидеть два больших белых зирата (надгробия). Выяснилось, что их делают пятеро рабочих, которые приехали из Мангистауской области. - Мы приехали 1 мая, - рассказал старший из бригады, который отказался назвать свое имя. - На изготовление одного зирата уходит примерно 12-14 дней. Камень привезли из Мангистауской области. Это очень красивый и прочный камень. Вы, наверное, видели памятники в н
Анэль Кайнеденова
Надгробия из белого камня стали модными в ЗКО
Занимается изготовлением таких надгробий бригада из Мангистаустауской области, камень привозят оттуда же, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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IMG_8656
 На кладбище поселка Барбастау Теректинского района можно увидеть два больших белых зирата (надгробия). Выяснилось, что их делают пятеро рабочих, которые приехали из Мангистауской области. - Мы приехали 1 мая, - рассказал старший из бригады, который отказался назвать свое имя. - На изготовление одного зирата уходит примерно 12-14 дней. Камень привезли из Мангистауской области. Это очень красивый и прочный камень. Вы, наверное, видели памятники в нашей области. Им очень много лет, но они сохранились. По их словам, природный камень приводят большими глыбами весом до двух тонн. Уже на месте из них пилой вырезают пластины необходимой ширины и длины, которые затем шлифуются и склеиваются между собой. Уже на готовом зирате выполняются красивые узоры. Сколько стоит такая работа, бригадир назвать отказался. - О работе договаривается наш начальник. Мы только приезжаем и выполняем свою работу, - говорит он. Кстати, бригада живет здесь же. Прямо возле кладбища они установили палатку, в которой живут. Вместе с ними приехала женщина, которая готовит им и стирает.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
кладбище

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