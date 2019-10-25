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Социум

Найдено тело одного из пропавших детей в ЗКО

Тело 5-летнего Бексултана было найдено в реке Карасу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что тело мальчика было найдено в 11.00. - В 11.00 в русле реки Урал - Карасу - найдено тело мальчика 2014 г.р. (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются, - сообщили в ДЧС ЗКО. В полиции сообщили, что данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, причину смерти покажет экспертиза. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексулт
Дана Рахметова
Найдено тело одного из пропавших детей в ЗКО
Тело 5-летнего Бексултана было найдено в реке Карасу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что тело мальчика было найдено в 11.00. - В 11.00 в русле реки Урал - Карасу - найдено тело мальчика 2014 г.р. (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются, - сообщили в ДЧС ЗКО. В полиции сообщили, что данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, причину смерти покажет экспертиза. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. Поиски детей ведут около 250 человек из числа полицейских, спасателей, односельчан и кинологов с собаками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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