Найдено тело одного из пропавших детей в ЗКО

Тело 5-летнего Бексултана было найдено в реке Карасу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что тело мальчика было найдено в 11.00. - В 11.00 в русле реки Урал - Карасу - найдено тело мальчика 2014 г.р. (в одежде). Поиски второго ребенка продолжаются, - сообщили в ДЧС ЗКО. В полиции сообщили, что данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, причину смерти покажет экспертиза. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексулт