Всего в городском маслихате зарегистрированы 22 депутата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Найди своего депутата. Список народных избранников уральского городского маслихата Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 января в Казахстане прошли парламентские выборы и казахстанцы выбирали депутатов нижней палаты. Одновременно в стране прошли выборы в маслихаты всех уровней. 15 января состоялась первая организационная сессия Уральского городского маслихата, где сообщили, что в городской маслихат были зарегистрированы 22 депутата. Теперь уральцы могут обратиться со своими проблемными вопросами к депутатам городского маслихата. К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами К депутатам могут обратиться уральцы со своими проблемами Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.