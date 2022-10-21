Наказаны родители школьников, разгромивших детский сад в Атырауской области

Школьники разбросали вещи и разбили стёкла дверей, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Случай произошёл в городе Кульсары. Ученики 6-7 классов забрались в детский сад и всё там разгромили. Дело в отношении родителей шести подростков рассмотрел межрайонный суд по делам несовершеннолетних. - Установлено, что первого октября дети 2011 - 2012 годов рождения проникли в здание детского сада в Кульсары, разбросали игрушки, стулья, комнатные цветы, и распылив огнетушители, разбили стёкла дверей. Вина законных представителей полностью подтверждается их признанием вины и исследованными в судеб