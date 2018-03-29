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Происшествия Социум

Наказать виновного намерены родные погибшего от глыбы льда мужчины в Уральске

Сын погибшего мужчины от глыбы льда, свалившейся с крыши, рассказал, что его отец шел в поликлинику за результатами анализов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сержан, сын погибшего Байсеита КОСТАНБАЕВА, рассказал, что о смерти отца он узнал по дороге в Атырау. - Мне позвонили родственники и сказали, что отца больше нет, когда я ехал в Атырау. Я сразу же вернулся обратно. У моего отца четыре сына и дочь. Он работал водителем в поселке Базартобе Акжайыкского района. В этом году ему должно было исполниться 70 лет. Он был очень добрым, спокойным и жизнерадостным человеком. В этот день о
Кристина Кобина
Наказать виновного намерены родные погибшего от глыбы льда мужчины в Уральске
Сын погибшего мужчины от глыбы льда, свалившейся с крыши, рассказал, что его отец шел в поликлинику за результатами анализов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сержан, сын погибшего Байсеита КОСТАНБАЕВА, рассказал, что о смерти отца он узнал по дороге в Атырау. - Мне позвонили родственники и сказали, что отца больше нет, когда я ехал в Атырау. Я сразу же вернулся обратно.  У моего отца четыре сына и дочь. Он работал водителем в поселке Базартобе Акжайыкского района. В этом году ему должно было исполниться 70 лет. Он был очень добрым, спокойным и жизнерадостным человеком. В этот день он вышел в поликлинику, чтобы забрать результаты анализов. По пути его настигла нелепая смерть. Мы этого так не оставим, будем добиваться, чтобы виновный был наказан, - заявил сын погибшего. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении председателя КСК "Нур" по статье 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Однако председатель КСК "Нур" Алесандр ЛУКЬЯНОВ себя виновным в несчастном случае не считает. - Как правило, всегда хотят найти виновного. Дело в том, что КСК не должен убирать сосульки и заниматься сбрасыванием снега с крыши, таких обязанностей у нас нет. Есть утвержденные правила министерством РК обслуживания КСК по выполнению работ. Вот и там таких работ не предусмотрено со стороны КСК, есть только уборка снега на придомовой территории. Это стечение обстоятельств, несчастный случай, - рассказал Алесандр ЛУКЬЯНОВ. Также председатель КСК "Нур" отметил, что в доме 33 по улице г.Караша 13 марта были убраны все наледи с крыш. - Мне звонили с ЖКХ и спрашивали, какие самые опасные места, где имеется наледь на крышах. Этот адрес мною был указан. Позже сотрудники ТОО "Жайык Таза Кала" устранили ледяные глыбы, а наши сотрудники убирали все это внизу. Мы повесили сигнальные ленты. Со стороны КСК все обязанности были выполнены. Но людей не заставишь обходить эти ленты, они все же ныряют под них. То, что человек погиб от этого, это настоящая трагедия, очень жаль, - пояснил Александр ЛУКЬЯНОВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день КСК "Нур" обслуживает 36 домов. - В этой системе я работаю около 20 лет, никогда не встречал таких случаев.  В КСК "Нур" работаю уже четвертый год. Я считаю, что в городе должна быть организация, которая будет заниматься такой работой. Ведь чтобы сбить сосульки и убрать наледь, необходима специальная техника и обученные  люди-верхолазы. А в КСК нет ни техники, ни верхолазов, - добавил Александр ЛУКЬЯНОВ. Напомним, 28 марта на проспекте Достык, возле магазина "Изюминка" на прохожего с крыши упала глыба льда. Мужчина скончался в карете скорой помощи.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
КСК мужчина погибший глыба льда

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