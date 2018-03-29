Наказать виновного намерены родные погибшего от глыбы льда мужчины в Уральске

Сын погибшего мужчины от глыбы льда, свалившейся с крыши, рассказал, что его отец шел в поликлинику за результатами анализов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сержан, сын погибшего Байсеита КОСТАНБАЕВА, рассказал, что о смерти отца он узнал по дороге в Атырау. - Мне позвонили родственники и сказали, что отца больше нет, когда я ехал в Атырау. Я сразу же вернулся обратно. У моего отца четыре сына и дочь. Он работал водителем в поселке Базартобе Акжайыкского района. В этом году ему должно было исполниться 70 лет. Он был очень добрым, спокойным и жизнерадостным человеком. В этот день о