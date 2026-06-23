Накажут даже за репост: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев об ответственности за комментарии в сети

Генеральная прокуратура РК напомнила об уголовной и административной ответственности для авторов и распространителей фейков, репостов и провокационных комментариев в соцсетях.

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам в связи с фиксацией в социальных сетях провокационных публикаций и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе.

В надзорном органе напомнили, что данные действия являются противоправными и влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В частности, статья 174 Уголовного кодекса РК за разжигание розни предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 7 тысяч МРП, ограничение либо лишение свободы на срок от 2 до 20 лет в зависимости от тяжести деяния.

- В Казахстане запрещено размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях. Особое внимание следует уделять проверке достоверности распространяемой информации, а также воздержаться от публикации и распространения материалов, способных спровоцировать разжигание розни в обществе, - говорится в сообщении.

За размещение и распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность по статье 456-2 КоАП, а в случае распространения заведомо ложной информации - уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК. В Генпрокуратуре подчеркнули, что меры принимаются не только в отношении авторов контента.

- Также обращаем внимание, что правовые последствия наступают не только для авторов подобных публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении. Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию, воздерживаться от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами, - отметили в Генпрокуратуре.

Правоохранительные органы намерены пресекать любые правонарушения, посягающие на общественный порядок, и принимать установленные законом меры по их предупреждению.