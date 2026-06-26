Махинации с массажными накидками снова вернулись в Уральск

Во время презентаций накидок участников вводят в заблуждение и оформляют на них банковские займы через их собственные смартфоны.

В департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО обратилась жительница Уральска с просьбой помочь вернуть деньги за массажную накидку, купленную во время презентации товара 25 июня 2026 года. Покупку она оформила в кредит - банковский заем составил один миллион тенге. Об этом сообщила руководитель департамента Эльмира Киматова.

По ее словам, уже несколько лет в Уральск регулярно приезжают компании, зарегистрированные в Алматы. Они арендуют помещения в ресторанах и кафе, где проводят презентации товаров. Горожан приглашают на такие мероприятия по телефону, обещая бесплатную демонстрацию и консультации специалистов по массажу и оздоровлению. Однако во время встреч, как отмечают в департаменте, участников вводят в заблуждение и оформляют на них банковские займы через их собственные смартфоны.

Продавцы убеждают покупателей, что массажные накидки обладают уникальными лечебными свойствами и отличаются высоким качеством. В качестве бонусов предлагают ручные массажеры, одеяла, подушки, озонаторы и другие товары. Вместе с тем, по информации департамента, фактическое качество продукции не соответствует заявленным характеристикам, а ее стоимость значительно завышена. В результате потребители приобретают товары неизвестного производителя по цене, которая в десятки раз превышает их реальную стоимость.

В данном случае специалисты департамента помогли женщине расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. В ведомстве призывают жителей области быть осторожными и не посещать подобные презентации.

- Уважаемые западноказахстанцы! Убедительно просим Вас не посещать подобные мероприятия. Если же Вами уже приобретен вышеуказанный товар в текущем году, товаром Вы не пользуетесь и намерены вернуть денежные средства за массажные накидки, просим Вас обратиться в Департамент по адресу: Сарайшык, 44/2, 3 этаж, - говорится в обращении.

Напомним, компании из Алматы приезжают в Уральск с подобными презентациями с 2019 года. На них они продают изготовленные в Китае массажные накидки под видом товара японского производства. Причём онлайн-займы на клиентов оформляют через смартфоны самих же покупателей. Во время сделки людям не сообщают о противопоказаниях к использованию товара, его реальной стоимости и настоящих производителях. К слову, реальная цена такой накидки составляет около 73 тысяч тенге, тогда как доверчивым горожанам их продавали по 720 тысяч и 834 тысячи тенге.

