В Венесуэле прошло крупнейшее в мире тату-шоу В столице Венесуэлы Каракасе закончился международный фестиваль татуировки, пирсинга и шрамирования Inksane. На это шоу съезжаются любители модификаций собственного тела со всех уголков планеты. «Лента.ру» публикует самые любопытные фотографии гостей фестиваля. Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Кала Кайви с Гавайских островов попал в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель крупнейших в мире туннелей в ушах. Их диаметр составляет 10,9 сантиметров. Фото: Jorge Silva / Reuters Кала Кайви с Гавайских островов попал в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель крупнейших в мире туннелей в ушах. Их диаметр составляет 10,9 сантиметров. Фото: Jorge Silva / Reuters Мексиканка Мария Хосе Кристерна известна в кругу профессионалов как «Девушка-вампир». Фото: Jorge Silva / Reuters Мексиканка Мария Хосе Кристерна известна в кругу профессионалов как «Девушка-вампир». Фото: Jorge Silva / Reuters   Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters Источник: lenta.ru