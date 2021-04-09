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Социум

Налетчики похитили кассира обменника в ЗКО

Кроме того, налетчики ограбили магазин и обменный пункт, сообщает Polisia.kz. Фото из архива "МГ" В дежурную часть Управления полиции города Уральск поступил тревожный звонок от продавца одного из магазинов города. Она сообщила о разбойном нападении с пистолетом. А через пару часов с таким же сообщением обратилась в полицию кассир обменного пункта. Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники из кассы магазина похитили 75 тысяч тенге. На месте происшествия оперативники обнаружили, что преступники ограбили еще и обменный пункт, который находился в здании вышеуказанного магазина. Оттуда мужчины з
Дана Рахметова
Налетчики похитили кассира обменника в ЗКО
Кроме того, налетчики ограбили магазин и обменный пункт, сообщает Polisia.kz.
Связали продавца и забрали деньги: в Уральске совершено разбойное нападение
Связали продавца и забрали деньги: в Уральске совершено разбойное нападение
Фото из архива "МГ" В дежурную часть Управления полиции города Уральск поступил тревожный звонок от продавца одного из магазинов города. Она сообщила о разбойном нападении с пистолетом. А через пару часов с таким же сообщением обратилась в полицию кассир обменного пункта. Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники из кассы магазина похитили 75 тысяч тенге. На месте происшествия оперативники обнаружили, что преступники ограбили еще и обменный пункт, который находился в здании вышеуказанного магазина. Оттуда мужчины забрали полтора миллиона тенге, 260 долларов США, 260 евро, 169 тысяч российских рублей, а также личные вещи кассира. Целью преступников, как оказалось, был не магазин, а именно пункт обмена валюты. Этот налет они тщательно готовили. Похитили кассира, когда она шла на работу. Прошли к служебному входу обменного пункта через магазин, сняли объект с сигнализации, дверь служебного входа открыли ключами кассира, пока она лежала связанная в машине. Уже отходя, они прихватили все деньги из кассы магазина. Пистолет, которым они угрожали продавцу, как оказалось, был муляжом. Преступники скрылись с места преступления на автомашине. Связанную кассиршу оставили по дороге. Она позвонила в полицию, как только смогла избавиться от связывавших ее веревок и дойти до ближайшего дома. - Данное преступление отличалось своей дерзостью. Было совершено в светлое время суток. Само преступление подозреваемыми лицами было тщательно подготовлено. Злоумышленники готовились к этому преступлению, оно не было спонтанным, – отметил заместитель начальника УП г.Уральск Нурлан Бисенов. С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили пути следования преступников. В ходе проверок стражи порядка выяснили, что автомашина, на которой уехали подозреваемые, снята с учета, на ней были подложные российские номера. Полицейские задержали трех подозреваемых. Двое из них оказались жителями Актюбинской области. У мужчин изъяли вещественные доказательства. В настоящее время ведется расследование. Напомним, ограбление произошло в поселке Деркул 21 февраля. Тогда начальник управления полиции Уральска Мерлан Айкенов рассказал, что в магазин «Транзит» вошли двое мужчин, связали продавца и забрали деньги. mvVEcSMsLIY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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