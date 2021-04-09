Налетчики похитили кассира обменника в ЗКО

Кроме того, налетчики ограбили магазин и обменный пункт, сообщает Polisia.kz. Фото из архива "МГ" В дежурную часть Управления полиции города Уральск поступил тревожный звонок от продавца одного из магазинов города. Она сообщила о разбойном нападении с пистолетом. А через пару часов с таким же сообщением обратилась в полицию кассир обменного пункта. Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники из кассы магазина похитили 75 тысяч тенге. На месте происшествия оперативники обнаружили, что преступники ограбили еще и обменный пункт, который находился в здании вышеуказанного магазина. Оттуда мужчины з