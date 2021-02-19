Иллюстративное фото из архива "МГ" - Наряду с этим необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются. Но вместе с тем стоит задача по тому, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги, - сказал Алихан Смаилов на коллегии Министерства финансов. Он отметил, что налогообложение должно проводиться с учетом тех освобождений, которые предоставлены в настоящее время для предпринимателей. Вопрос банковских денежных переводов широко обсуждался в Казахстане в 2019 году. Тогда планировалось проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.