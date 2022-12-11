Налоговиков отправили в СИЗО Уральска

Им показали следственные кабинеты, камеры для преступников и место для прогулки заключенных, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого декабря декабря антикоррупционная службой ЗКО совместно с департаментом уголовно-исполнительной системы провели экскурсию в следственный изолятор для сотрудников органов налоговой службы. Сотрудники СИЗО, сопровождая участников экскурсии, показали следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших преступления, место для прогулки заключенных. Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры