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Социум

Налоговиков отправили в СИЗО Уральска

Им показали следственные кабинеты, камеры для преступников и место для прогулки заключенных, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого декабря декабря антикоррупционная службой ЗКО совместно с департаментом уголовно-исполнительной системы провели экскурсию в следственный изолятор для сотрудников органов налоговой службы. Сотрудники СИЗО, сопровождая участников экскурсии, показали следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших преступления, место для прогулки заключенных. Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры
Арайлым Усербаева
Налоговиков отправили в СИЗО Уральска
Им показали следственные кабинеты, камеры для преступников и место для прогулки заключенных, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Госслужащим ЗКО устроили экскурсию в следственный изолятор
Госслужащим ЗКО устроили экскурсию в следственный изолятор
Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого декабря декабря антикоррупционная службой ЗКО совместно с департаментом уголовно-исполнительной системы провели экскурсию в следственный изолятор для сотрудников органов налоговой службы. Сотрудники СИЗО, сопровождая участников экскурсии, показали следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших преступления, место для прогулки заключенных. Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников квазигосударственного сектора, их погружение в мир заключенных, чтобы дать им ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, ознакомить их с последствиями совершения коррупционных и иных уголовных правонарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
СИЗО

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