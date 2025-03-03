Налоговые проверки: что важно знать предпринимателям ЗКО в 2025 году

Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области напоминает всем налогоплательщикам о важности соблюдения налогового законодательства и ответственности, которая лежит на каждом из нас. Налоговые проверки продолжают проводиться в рамках законодательства для повышения прозрачности и устранения нарушений.



Какие виды налоговых проверок существуют?



Периодические налоговые проверки проводятся на основе оценки степени риска, полученной из анализа налоговой отчетности, данных уполномоченных органов и других источников. Такие проверки назначаются согласно полугодовому графику, который публикуется заранее на официальном сайте.



Внеплановые налоговые проверки проводятся в случаях:

• Налоговых заявлений или жалоб налогоплательщика.

• Подтверждения достоверности сумм превышения по НДС.

• На основании решения уполномоченного органа (п.п. 11 п. 3 ст. 145 НК).

• В случае неисполнения налогоплательщиком уведомления о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля со средней степенью риска.

• Оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК.



На текущий момент в рамках налогового контроля особое внимание уделяется налогоплательщикам, которые подпадают под следующие категории:

1. Имеют взаиморасчеты с поставщиками, в отношении которых возбуждены уголовные дела;

2. Осуществляют взаиморасчеты с налогоплательщиками, ограниченными на выписку ЭСФ в системе ЭСФ;

3. Взаимодействуют с неблагонадежными налогоплательщиками, информация о которых размещена на официальном сайте КГД;

4. Совершают сделки с нерезидентами, при которых нарушаются требования законодательства о налоговых отчислениях.



Еще одной категорией налогоплательщиков, подлежащих проверкам, являются те, кто осуществляет минимизацию налоговых обязательств — преднамеренные действия, направленные на снижение обязательных выплат в бюджет. Эти действия могут квалифицироваться как недобросовестное поведение, что влечет налоговые риски и применение административной ответственности по результатам проверки.

С начала года органами государственных доходов ЗКО завершено:

5 комплексных проверок

59 встречных проверок

4 тематических проверки

440 тематических проверок по отдельным вопросам (таких как постановка на регистрационный учет, наличие СНТ, невыдача чеков, неприменение пост терминалов, наличие лицензии)

Как избежать налоговых рисков?

1. Соблюдайте все положения Налогового кодекса РК.

2. Тщательно проверяйте контрагентов с которыми оформляете сделки.

3. Обеспечьте своевременное исполнение налоговых обязательств и устранение нарушений.