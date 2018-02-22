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Социум Экономика

Налоговые ставки изменились для предпринимателей, реализующих алкоголь

С 1 января 2018 года изменились налоговые ставки для предпринимателей, реализующих алкоголь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДГД ЗКО, лицензия на хранение и оптовую продажу алкогольной продукции составляет 200 МРП или 481 тысячу тенге. - В областных центрах стоимость лицензии с 2018 года составляет 100 МРП (240 500 тенге), для предпринимателей, которые работают в поселках, эта сумма составляет 60 МРП или 144 тысячи тенге, а в сельских округах - 48 тысяч тенге, - пояснили в ДГД ЗКО. Стоит отметить, что теперь налогоплательщики должны
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Налоговые ставки изменились для предпринимателей, реализующих алкоголь
С 1 января 2018 года изменились налоговые ставки для предпринимателей, реализующих алкоголь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДГД ЗКО, лицензия на хранение и оптовую продажу алкогольной продукции составляет 200 МРП или 481 тысячу тенге. - В областных центрах стоимость лицензии с 2018 года составляет 100 МРП (240 500 тенге), для предпринимателей, которые работают в поселках, эта сумма составляет 60 МРП или 144 тысячи тенге, а в сельских округах - 48 тысяч тенге, - пояснили в ДГД ЗКО. Стоит отметить, что теперь налогоплательщики должны оплатить сумму лицензионного сбора равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года. Ранее всю сумму необходимо было внести до 20 июля. Кроме того, с нового года были отменены штрафы за неоплату лицензии. Теперь к предпринимателям будут применяться меры принудительного взыскания - уведомление, приостановление расходных операций. К слову, в ЗКО 1661 налогоплательщик занимается хранением и реализацией алкогольной продукции.
алкоголь лицензия

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