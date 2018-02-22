Налоговые ставки изменились для предпринимателей, реализующих алкоголь

С 1 января 2018 года изменились налоговые ставки для предпринимателей, реализующих алкоголь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДГД ЗКО, лицензия на хранение и оптовую продажу алкогольной продукции составляет 200 МРП или 481 тысячу тенге. - В областных центрах стоимость лицензии с 2018 года составляет 100 МРП (240 500 тенге), для предпринимателей, которые работают в поселках, эта сумма составляет 60 МРП или 144 тысячи тенге, а в сельских округах - 48 тысяч тенге, - пояснили в ДГД ЗКО. Стоит отметить, что теперь налогоплательщики должны