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Социум

«Нам нужна полноценная реформа, а не видимость»: Токаев поручил модернизировать систему госуправления

Администрация Президента должна представить комплексный план реформирования системы государственного управления к 1 июня 2027 года.
Варвара Тыщенко
«Нам нужна полноценная реформа, а не видимость»: Токаев поручил модернизировать систему госуправления
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу страны заявил о необходимости начать масштабное реформирование системы государственного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства отметил, что после вступления в силу конституционных поправок политическая система республики прошла через модернизацию, а перед государственными институтами встали значительно более сложные задачи.

- Сегодня назрела необходимость в фундаментальном реформировании этой сферы - в соответствии с новой стратегией развития системы управления. Ключевым приоритетом в этом процессе должно стать повышение операционной эффективности как всего государственного аппарата, так и каждого отдельного государственного служащего. Прежде всего, требуется пересмотреть управленческую структуру на всех уровнях - от Правительства вплоть до сельских акимов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, государственная система должна соответствовать вызовам цифровой эпохи и активно использовать возможности искусственного интеллекта. ИИ позволит исключить дублирование функций и устранить внутренние противоречия в ведомствах.

- Государственный аппарат должен раз и навсегда избавиться от излишней бюрократии. Все процедуры, которые тормозят принятие решений - а значит, и развитие, должны быть упразднены. Государственные служащие должны быть высококвалифицированными профессионалами, владеющими передовыми методами работы. К сожалению, пока нельзя сказать, что мы достигли такого уровня, - указал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что для чиновников необходимо разработать новые этические принципы, основанные на требованиях Конституции и добросовестном служении народу.

Президент подчеркнул, что изменения не ограничатся косметическими правками и потребуют серьезной правовой и финансовой проработки.

- Речь идёт не о каких-то точечных изменениях. Нам нужна полноценная реформа. Здесь нет места поверхностным мерам, направленным лишь на „создание видимости“. Это сложнейший процесс, требующий принятия как правовых, так и финансовых мер. Администрация Президента должна представить комплексный план реформирования системы государственного управления к 1 июня 2027 года. Коротко говоря, необходимо модернизировать систему госуправления и адаптировать её к новой экономике, основанной на цифровых технологиях и искусственном интеллекте, - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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