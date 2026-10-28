«Нам нужна полноценная реформа, а не видимость»: Токаев поручил модернизировать систему госуправления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу страны заявил о необходимости начать масштабное реформирование системы государственного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства отметил, что после вступления в силу конституционных поправок политическая система республики прошла через модернизацию, а перед государственными институтами встали значительно более сложные задачи.
- Сегодня назрела необходимость в фундаментальном реформировании этой сферы - в соответствии с новой стратегией развития системы управления. Ключевым приоритетом в этом процессе должно стать повышение операционной эффективности как всего государственного аппарата, так и каждого отдельного государственного служащего. Прежде всего, требуется пересмотреть управленческую структуру на всех уровнях - от Правительства вплоть до сельских акимов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, государственная система должна соответствовать вызовам цифровой эпохи и активно использовать возможности искусственного интеллекта. ИИ позволит исключить дублирование функций и устранить внутренние противоречия в ведомствах.
- Государственный аппарат должен раз и навсегда избавиться от излишней бюрократии. Все процедуры, которые тормозят принятие решений - а значит, и развитие, должны быть упразднены. Государственные служащие должны быть высококвалифицированными профессионалами, владеющими передовыми методами работы. К сожалению, пока нельзя сказать, что мы достигли такого уровня, - указал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что для чиновников необходимо разработать новые этические принципы, основанные на требованиях Конституции и добросовестном служении народу.
Президент подчеркнул, что изменения не ограничатся косметическими правками и потребуют серьезной правовой и финансовой проработки.
- Речь идёт не о каких-то точечных изменениях. Нам нужна полноценная реформа. Здесь нет места поверхностным мерам, направленным лишь на „создание видимости“. Это сложнейший процесс, требующий принятия как правовых, так и финансовых мер. Администрация Президента должна представить комплексный план реформирования системы государственного управления к 1 июня 2027 года. Коротко говоря, необходимо модернизировать систему госуправления и адаптировать её к новой экономике, основанной на цифровых технологиях и искусственном интеллекте, - заключил Касым-Жомарт Токаев.