Напишут, удалят и перечитают сто раз: астрологи назвали самых драматичных мужчин по гороскопу

Кто-то отправляет сухое "ок", а кто-то часами страдает над каждой запятой в мессенджере. Астрологи составили честный рейтинг мужских знаков зодиака, склонных к запредельной рефлексии в сети.

Мужчины по-разному ведут себя в мессенджерах: пока одни обходятся короткими ответами, другие превращают обычный чат в личную драму. Они подолгу подбирают слова, сомневаются перед отправкой и казнят себя за излишнюю откровенность. Астрологи LadyMail составили гид по знакам зодиака среди мужчин, которые острее остальных переживают за свои слова в сети.

Водные знаки: лидеры по рефлексии

Раки - абсолютные чемпионы по внутренним диалогам. Они глубоко проживают каждое слово, часто пишут на эмоциях, а затем жалеют, что "сказали слишком много" и раскрыли душу.

- абсолютные чемпионы по внутренним диалогам. Они глубоко проживают каждое слово, часто пишут на эмоциях, а затем жалеют, что "сказали слишком много" и раскрыли душу. Рыбы привыкли сначала поддаваться чувствам, а уже затем анализировать ситуацию. Их сообщения похожи на личный дневник, а осознание собственной уязвимости после отправки текста часто доводит их до сильных переживаний.

привыкли сначала поддаваться чувствам, а уже затем анализировать ситуацию. Их сообщения похожи на личный дневник, а осознание собственной уязвимости после отправки текста часто доводит их до сильных переживаний. Скорпионы маскируют эмоции под напускным холодом и краткостью. Однако оставшись наедине с собой, они часами прокручивают диалоги в голове, мысленно сожалея о допущенных ошибках.

Эго и самокритика: как реагируют другие знаки

Львы драматизируют из-за уязвленного самолюбия. Если собеседник долго не отвечает, мужчина-Лев мгновенно решает, что его не ценят или он выглядел глупо.

драматизируют из-за уязвленного самолюбия. Если собеседник долго не отвечает, мужчина-Лев мгновенно решает, что его не ценят или он выглядел глупо. Весы панически боятся нарушить баланс в общении. Они будут мучительно сомневаться, не прозвучал ли их ответ слишком резко, мягко или двусмысленно.

панически боятся нарушить баланс в общении. Они будут мучительно сомневаться, не прозвучал ли их ответ слишком резко, мягко или двусмысленно. Девы доводят себя до стресса жесткой самокритикой. Они способны мысленно уничтожить себя за неудачную формулировку или лишнюю запятую в тексте.

доводят себя до стресса жесткой самокритикой. Они способны мысленно уничтожить себя за неудачную формулировку или лишнюю запятую в тексте. Тельцы редко устраивают публичные сцены и не любят эмоциональных качелей. Но если их задеть за живое, они будут долго и молча анализировать переписку в одиночестве.

Конечно, реальный характер человека формируют десятки факторов, а не только положение солнца в момент рождения. Подобные рейтинги - отличный способ улыбнуться и проще посмотреть на бытовые привычки, ведь гороскопы созданы для развлечения, а не для написания строгих правил.

