Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Life

Напишут, удалят и перечитают сто раз: астрологи назвали самых драматичных мужчин по гороскопу

Кто-то отправляет сухое "ок", а кто-то часами страдает над каждой запятой в мессенджере. Астрологи составили честный рейтинг мужских знаков зодиака, склонных к запредельной рефлексии в сети.
Варвара Тыщенко
Напишут, удалят и перечитают сто раз: астрологи назвали самых драматичных мужчин по гороскопу
Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчины по-разному ведут себя в мессенджерах: пока одни обходятся короткими ответами, другие превращают обычный чат в личную драму. Они подолгу подбирают слова, сомневаются перед отправкой и казнят себя за излишнюю откровенность. Астрологи LadyMail составили гид по знакам зодиака среди мужчин, которые острее остальных переживают за свои слова в сети.

Водные знаки: лидеры по рефлексии

  • Раки - абсолютные чемпионы по внутренним диалогам. Они глубоко проживают каждое слово, часто пишут на эмоциях, а затем жалеют, что "сказали слишком много" и раскрыли душу.
  • Рыбы привыкли сначала поддаваться чувствам, а уже затем анализировать ситуацию. Их сообщения похожи на личный дневник, а осознание собственной уязвимости после отправки текста часто доводит их до сильных переживаний.
  • Скорпионы маскируют эмоции под напускным холодом и краткостью. Однако оставшись наедине с собой, они часами прокручивают диалоги в голове, мысленно сожалея о допущенных ошибках.

Эго и самокритика: как реагируют другие знаки

  • Львы драматизируют из-за уязвленного самолюбия. Если собеседник долго не отвечает, мужчина-Лев мгновенно решает, что его не ценят или он выглядел глупо.
  • Весы панически боятся нарушить баланс в общении. Они будут мучительно сомневаться, не прозвучал ли их ответ слишком резко, мягко или двусмысленно.
  • Девы доводят себя до стресса жесткой самокритикой. Они способны мысленно уничтожить себя за неудачную формулировку или лишнюю запятую в тексте.
  • Тельцы редко устраивают публичные сцены и не любят эмоциональных качелей. Но если их задеть за живое, они будут долго и молча анализировать переписку в одиночестве.

Конечно, реальный характер человека формируют десятки факторов, а не только положение солнца в момент рождения. Подобные рейтинги - отличный способ улыбнуться и проще посмотреть на бытовые привычки, ведь гороскопы созданы для развлечения, а не для написания строгих правил.
 

гороскоп астрология рейтинги

Читайте также

Новости партнёров