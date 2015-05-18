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Социум

Наркоманка из Уральска рассказала, как ей помогла метадоновая терапия

Врачи, депутаты, представители НПО и наркоманы обсуждали необходимость продолжения программы опиоидной заместительной терапии в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске прошли общественные слушания "Перспективы развития опиоидной заместительной терапии в Республике Казахстан". На слушания были приглашены врачи, представители неправительственных организаций, депутаты и наркозависимые, среди которых участники пилотного проекта метадоновой терапии в стране. По словам президента ОФ "Аман-саулык" Бахыт ТУМЕНОВОЙ, которая, кстати, является организатором данных слушаний, пил
Анэль Кайнеденова
Наркоманка из Уральска рассказала, как ей помогла метадоновая терапия
metadon (1)
metadon (1)
Врачи, депутаты, представители НПО и наркоманы обсуждали необходимость продолжения программы опиоидной заместительной терапии в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске прошли общественные слушания "Перспективы развития опиоидной заместительной терапии в Республике Казахстан". На слушания были приглашены врачи, представители неправительственных организаций, депутаты и наркозависимые, среди которых участники пилотного проекта метадоновой терапии в стране. По словам президента ОФ "Аман-саулык" Бахыт ТУМЕНОВОЙ, которая, кстати, является организатором данных слушаний, пилотный проект опиоидной заместительной терапии стартовал в Казахстане в 2008 году. В 10 городах Казахстана при наркологических диспансерах были открыты пункты выдачи метадона. - Чума 20 века - это ВИЧ-инфекция, только в Казахстане на сегодняшний день насчитывается около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных, - рассказала БАХЫТ ТУМЕНОВА. - И одними из "поставщиков" данной инфекции являются инъекционные наркоманы. Кстати, в нашей области официально насчитывается 962 наркомана, из которых 515 - инъекционные, между тем, как уверяют сами врачи, эта цифра гораздо выше. Если говорить о метадоновой терапии, то всего в республике в пилотном проекте приняли участие 769 человек, впоследствии 511 человек из программы выбыли. Как выяснилось, часть участников нарушила режим участия в проекте, часть за содеянные преступления оказалась в местах лишения свободы, кто-то просто не захотел участвовать, кто-то умер или отправился на стационарное лечение, а другая часть завершила проект в связи со снижением дозы. В Уральске в опиоидную заместительную терапию принимают 24 человека. - Я начала употреблять героин в 2007 году, - рассказывает одна из участниц метадоновой терапии Татьяна ХМАРСКАЯ. - В 2006 году у меня родилась дочка, а в 2007 году мужа посадили за сбыт наркотиков на 12 лет. У меня был жуткий стресс, и все мое окружение как раз было из числа друзей мужа. Они мне дали уколоться один раз, говорили, попробуй, хоть ненадолго забудешься. Потом снова и снова я повторяла. В то время 1 грамм героина стоил около трех тысяч тенге. В день мне нужно было около 10 тысяч тенге. А где взять деньги на наркотики, если ты не работаешь, а если даже и работаешь, кто тебе будет каждый день платить по 10 тысяч. Потом я стала воровать, чтобы денег найти на дозу. У меня две судимости, одна за кражу, а вторая - за мошенничество. Бросить я решила ради дочки. Моя мама подала на лишение меня родительских прав, и чтобы не потерять ребенка окончательно, я решила, что нужно что-то делать. По словам Татьяны, в это время ей позвонили из наркологического диспансера и пригласили поучаствовать в пилотном проекте. - Я согласилась, потому что другого выбора у меня и не было, я до этого была на стационарном лечении, но мне ничего не помогало, - говорит Татьяна. - В 2013 году я стала принимать метадон. Каждый день по утрам принимаю определенное количество метадона и иду на работу. Уже больше полутора лет я работаю, поставила перед собой цель - купить квартиру и полностью избавиться от зависимости. Врачи говорят, что я уже могу прекратить принимать метадон, но я пока не чувствую уверенности. Но главное, что я со своей дочкой. Прав меня лишили, моя мама опекун моей дочки, мы живем с родителями, поэтому я каждый день вижу своего ребенка. Очень хочу покончить с этой зависимостью и восстановиться в правах на ребенка. По словам девушки, метадон, несмотря на то, что является, по сути, наркотиком, не вызывают эйфорию, от него нет бывает "ломок". - Он позволяет нам - наркоманам - жить без ломок, получается, что, не принимая наркотиков, я чувствую себя нормальным человеком, - отметила девушка. Ее мнение разделили практически все участники программы. Метадон - помогает им оставаться людьми, не деградировать, а жить. - У меня единственный сын стал потреблять наркотик, - рассказала мама одного из участников программы. - Он сам попросил меня о помощи. Он трижды ложился на стационарное лечение, мы ездили в Павлодар, но улучшений не было, все повторялось. Уже три месяца мой сын принимает метадон, и он очень изменился в лучшую сторону. Я очень хочу, чтобы проект нашел свое продолжение. Он нужен людям. К слову, все время работы пилотного проекта по опиоидной заместительной терапии в Казахстане проект финансировался из глобального фонда. Если Казахстан примет решение о необходимости продолжения метадоновой терапии, то со следующего года проект должен будет финансироваться за счет бюджета. Впрочем, как уверяют сторонники терапии, затраты на проект минимальны по сравнению с другими заместительными терапиями. - Мы проводили экономический анализ и выяснили, что на курс метадоновой терапии на одного пациента в год уходит около 12-13 тысяч тенге. Да, этот расчет проводился в 2010 году, но сейчас эта цифра изменилась не намного, - рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркомании АО "Медицинский университет" г.Астана Анар КАРАЖАНОВА. - Для сравнения: курс лечения в два месяца в республиканском реабилитационном центре стоит около 200 тысяч тенге, в наркологическом диспансере - около 45 тысяч тенге. Один грамм героина сейчас стоит около 4-6 тысяч тенге. Теперь подсчитайте и скажите, кто из нас и чьи интересы лоббирует, когда мы хотим ввести в Казахстане опиоидную заместительную терапию?
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
наркотики

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