Наркоманка из Уральска рассказала, как ей помогла метадоновая терапия

Врачи, депутаты, представители НПО и наркоманы обсуждали необходимость продолжения программы опиоидной заместительной терапии в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске прошли общественные слушания "Перспективы развития опиоидной заместительной терапии в Республике Казахстан". На слушания были приглашены врачи, представители неправительственных организаций, депутаты и наркозависимые, среди которых участники пилотного проекта метадоновой терапии в стране. По словам президента ОФ "Аман-саулык" Бахыт ТУМЕНОВОЙ, которая, кстати, является организатором данных слушаний, пил