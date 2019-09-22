Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Кокнар-2019». – На участке питомника одного из ТОО в селе Каргалинское вбыл организован обыск со служебно-розыскной собакой по кличке Диадема. В огороде было обнаружено и изъято незаконное культивирование и возделывание запрещенного растения, содержащего наркотические вещества в общем количестве 231 кустов со специфическим запахом. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия, - сообщили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.