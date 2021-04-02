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Социум

Наркотики в запаске: на пункте пропуска «Сырым» в ЗКО задержали фуру

Фотографии и голосовые записи распространяют в мессенджерах жители ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На фотографиях видно, как пограничники достают из запасного колеса фуры с киргизскими номерами пакеты с веществом и на следующей фотографии эти пакеты уже разложены на земле. Также распространяются аудиозаписи, на которых мужчины рассказывают о найденном "грузе". - Вот на Маштаково передо мной вчерашней ночью машина стояла. Колеса откручивал. А там в колесиках собака у них вот, - говорит мужчина. Очевидцы уверяют, что служебная собака пограничников учуяла наркотики, а конкретно г
Дана Рахметова
Наркотики в запаске: на пункте пропуска «Сырым» в ЗКО задержали фуру
Фотографии и голосовые записи  распространяют в мессенджерах жители ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На фотографиях видно, как пограничники достают из запасного колеса фуры с киргизскими номерами пакеты с веществом и на следующей фотографии эти пакеты уже разложены на земле. Также распространяются аудиозаписи, на которых мужчины рассказывают о найденном "грузе". - Вот на Маштаково передо мной вчерашней ночью машина стояла. Колеса откручивал. А там в колесиках собака у них вот, - говорит мужчина. Очевидцы уверяют, что служебная собака пограничников учуяла наркотики, а конкретно героин. - Салам пацаны, добрый вечер всем. Да-да, у меня вот друг проходил сегодня ночью, получается, границу в пять утра, на Маштаково. Вот он еще за шлагбаум, Ибрагим, не выехал, кордайский пацан на "Вольве" катается. И вот этого киргиза хлопнули, в этой запаске... Там, говорят, такой кипишь начался. Нас, правда, выпустили, говорит, всех. Потом границу запечатали вообще. Эту машину облепили все. Давай ее тряпками, тентом закрывать до приезда спецслужб. И пограничники, которые там ходили, мы то ждали, когда шлагбаум откроется, сказали, теперь в усиленном режиме будут работать. Короче всех потрошить будут. Колбашить будут по полной программе, так погранец сказал, - говорит другой мужчина. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что их ведомство не занималось задержанием.
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
На пункте пропуска &quot;Сырым&quot; задержали фуру, перевозившую наркотики
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлены очевидцами
фура Граница

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