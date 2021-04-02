Наркотики в запаске: на пункте пропуска «Сырым» в ЗКО задержали фуру

Фотографии и голосовые записи распространяют в мессенджерах жители ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На фотографиях видно, как пограничники достают из запасного колеса фуры с киргизскими номерами пакеты с веществом и на следующей фотографии эти пакеты уже разложены на земле. Также распространяются аудиозаписи, на которых мужчины рассказывают о найденном "грузе". - Вот на Маштаково передо мной вчерашней ночью машина стояла. Колеса откручивал. А там в колесиках собака у них вот, - говорит мужчина. Очевидцы уверяют, что служебная собака пограничников учуяла наркотики, а конкретно г