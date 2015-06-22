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Социум

Народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева встречают в ЗКО

Известному певцу-композитору и лауреату государственной премии исполняется 75 лет. В родную область Ескендир Хасангалиев прибыл вместе с супругой Дарико Хасангалиевой, сыном и внуком. Сегодня, 22 июня, композитора с супругой принимал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Аким рассказал, что западноказахстанцы гордятся своим земляком и следят за творчеством Ескендира Хасангалиева. Сегодня вечером, в 18 часов, в Казахском драматическом театре состоится творческий вечер композитора. Завтра, 23 июня, Ескендир Хасангалиев вместе с семьей отправится в родной поселок в Каратюбинском районе ЗКО. Фото Рафхата ХАЛЕЛО
Дана Рахметова
Народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева встречают в ЗКО
Известному певцу-композитору и лауреату государственной премии исполняется 75 лет. В родную область Ескендир Хасангалиев прибыл вместе с супругой Дарико Хасангалиевой,  сыном и внуком.
hasangaliev (3)
hasangaliev (3)
 Сегодня, 22 июня, композитора с супругой принимал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Аким рассказал, что западноказахстанцы гордятся своим земляком и следят за творчеством Ескендира Хасангалиева. Сегодня вечером, в 18 часов, в Казахском драматическом театре состоится творческий вечер композитора. Завтра, 23 июня, Ескендир Хасангалиев вместе с семьей отправится в родной поселок в Каратюбинском районе ЗКО.
hasangaliev (1)
hasangaliev (1)
hasangaliev (2)
hasangaliev (2)
hasangaliev (5)
hasangaliev (5)
  Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА
аким концерт

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