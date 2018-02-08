«Народные депутаты» считают нецелесообразным продолжать приватизацию в Казахстане

Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Бакытжан Абдирович!Вторая волна приватизации продолжается в Казахстане уже четвертый год. За это время продано более 600 объектов, однако экономический эффект вызывает больше вопросов, что и прозвучали на встречах депутатов-коммунистов с избирателями. Во-первых, общая выручка от приватизации за весь период составила порядка 256 миллиардов тенге, без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы. Таким образом, приватизация фактически не сыграла никакой фискальной роли. Во-вторых, из общего количества проданных 54% – это объекты коммунальной собственности. Большинство из них имеют социальную направленность, и их продажа не приводит к реальному расширению экономических возможностей частного сектора. Значительную часть представляют объекты, которые являются сервисными организациями госорганов и нацкомпаний. Их продажа никак не влияет на рост конкурентной среды, поскольку они продолжают оставаться единственными поставщиками. В-третьих, не решается и задача уменьшения роли государства в экономике. Только в прошлом году созданы новые крупные национальные компании «Казах инвест» и «Казах туризм». Их масштаб деятельности превышает оборот всех приватизированных коммунальных объектов, вместе взятых. По факту отмечается усиление государственного присутствия в экономике на фоне формального сокращения числа государственных объектов. В-четвертых, приватизация не привела к стимулированию фондового рынка. Из 114 проданных объектов национальных холдингов только 29 были реализованы через конкурсы и аукционы с повышением цены. Остальные 85 объектов (почти 75%), были реализованы через аукционы с понижением цены, либо вообще без конкурсных процедур – через прямые продажи, дарение, преимущественное право выкупа. В-пятых, в ходе второй волны приватизации был исключен из программы 321 объект, почти каждый третий. Это свидетельствует о не проработанности списка активов, выставленных на продажу, отсутствии объективной необходимости их приватизации. В-шестых, не отмечается притока инвестиций в приватизированные предприятия и оживления экономической активности. В настоящее время процесс приватизации продолжается в инерционном режиме, при этом не понятны его экономические цели и задачи, которые намерено решить государство. Нет четкого определения отраслей, в которых участие государства нужно свести к нулю и тех, где оно должно сохранить свою роль. Из-за отсутствия внятных критериев список объектов на приватизацию постоянно пересматривается. Учитывая, что почти за 4 года приватизации экономический эффект для страны несущественен, а у граждан вызывает скепсис и опасения касательно будущего объектов коммунальной собственности и роста тарифов, фракция «Народные коммунисты» считает нецелесообразным продолжать реализацию программы в существующем виде. Вместо нее необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям, понятных, как бизнесу, так и населению.
Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. СыздыковКНПК