«Народные депутаты» считают нецелесообразным продолжать приватизацию в Казахстане

Вместо нее необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами, считают депутаты, которые обратились с запросом премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Бакытжан Абдирович! Вторая волна приватизации продолжается в Казахстане уже четвертый год. За это время продано более 600 объектов, однако экономический эффект вызывает больше вопросов, что и прозвучали на встречах депутатов-коммунистов с избирателями. Во-первых, общая выручка от приватизации за весь период составила поряд