«Народные коммунисты»: Необходимо принять меры по защите прав наших граждан на рынке кредитования

Депутаты фракции "Народные коммунисты" написали запрос премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву и рассказали о сложной ситуации на рынке кредитования. Премьер-министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Бакытжан Абдирович! В 2017 году банковские кредиты юридическим лицам сократились на 5,8%, тогда как кредитование физических лиц выросло на 12,4%. При этом объем займов компаниям снизился на 500 миллиардов тенге, а объем займов населению – вырос почти на такую же сумму. Таким образом, произошел переток кредитных ресурсов в объеме полтрилиона тенге от юридич