«Народные коммунисты»: Необходимо принять меры по защите прав наших граждан на рынке кредитования

Премьер-министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Бакытжан Абдирович!В 2017 году банковские кредиты юридическим лицам сократились на 5,8%, тогда как кредитование физических лиц выросло на 12,4%. При этом объем займов компаниям снизился на 500 миллиардов тенге, а объем займов населению – вырос почти на такую же сумму. Таким образом, произошел переток кредитных ресурсов в объеме полтрилиона тенге от юридических лиц к физическим. Банки переключились на население, с которого проще взыскивать долги. Это отвечает их сиюминутным интересам, однако с точки зрения экономики страны данная ситуация вызывает большую тревогу. Во-первых, кредитование сферы производства и предложения замещается кредитованием сферы потребления. Это грозит дальнейшим ростом цен и снижением возможностей для развития производства. Потребительские кредиты идут на покупку не отечественных товаров, а на приобретение импортной электроники, мебели, одежды. Во-вторых, темпы увеличения кредитования физических лиц являются аномально высокими. Общемировая практика показывает, что здоровый рост кредитования должен соответствовать приросту денежных доходов населения и общему росту экономики. В Казахстане же скачок кредитования населения на 12% произошел на фоне роста ВВП всего на 4% и падения реальных доходов граждан на 2,5%. Это означает, что для поддержания уровня жизни население вынуждено обращаться к потребительским займам, восполняя тем самым свои низкие доходы. Средняя ставка вознаграждения по кредитам физическим лицам на конец 2017 года достигла порядка 21%. Это делает потребительское кредитование бизнесом повышенной рентабельности для банков. Расплачиваться за это, как показывает практика, приходится той части общества, которая итак имеет невысокие доходы. Помимо банковского кредитования, в стране отмечается скачкообразный, на 350%, рост онлайн-кредитования, что практически никем не регулируется. Размер вознаграждения по таким займам неоправданно завышен и составляет порядка 700% годовых. Это объясняется высокими рисками, скоростью и простыми условиями оформления. Сейчас мы наблюдаем тревожную картину: банки, микрофонансовые организации, ломбарды и полулегальные онлайн конторы по займам, пользуясь низким уровнем доходов казахстанцев, а также невысокой финансовой грамотностью, проводит агрессивную политику продаж кредитных продуктов, загоняя казахстанцев в долговое рабство, когда новые кредиты оформляются для погашения старых. Бурно растущий рынок финансового «фастфуда», при своей внешней привлекательности, окончательно подрывает финансовое здоровье населения. Фракция «Народные коммунисты» выступает против того, что население загоняется в постоянные долги, когда новые кредиты оформляются для погашения старых. Мы уверены, что ситуация не может продолжаться долго и приведет в итоге к массовым проблемам с возвратом средств, создаст новый виток социальной напряженности и неизменно ударит по реальному сектору экономики. В этой связи полагаем необходимым безотлагательное принятие комплекса адекватных мер по защите прав наших граждан на рынке кредитования.
Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. СыздыковКНПК.