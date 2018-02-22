«Народные коммунисты»: «Необходимо увеличить реальные доходы населения»

Депутаты фракции "Народные коммунисты" обратились с запросом премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А. Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович! Правительством и Национальным банком принято заявление об основных направлениях экономической политики на 2018 год. Оно базируется, фактически на консервации прежнего курса, во главу угла поставлены целевые показатели роста ВВП и инфляции прошлого года. Однако такой подход не отвечает новой экономической реальности, задачам модернизации и диверсификации экономики, которые поставил Гл