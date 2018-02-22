«Народные коммунисты»: «Необходимо увеличить реальные доходы населения»

Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.
Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович!Правительством и Национальным банком принято заявление об основных направлениях экономической политики на 2018 год. Оно базируется, фактически на консервации прежнего курса, во главу угла поставлены целевые показатели роста ВВП и инфляции прошлого года. Однако такой подход не отвечает новой экономической реальности, задачам модернизации и диверсификации экономики, которые поставил Глава государства. При нынешней сырьевой структуре экономики номинальный рост ВВП не является показателем успешного развития и отражает не столько усилия государства, сколько благоприятную конъюнктуру цен на нефть. Макроэкономическая стабильность может быть обеспечена только при условии снижения уязвимости экономики к падению цен на сырье. В то же время, напротив, по итогам прошлого года доля минеральных ресурсов в казахстанском экспорте достигла критически высоких значений. Нефтяной бум вновь меняет структуру экономики и далеко не в лучшую сторону. При сохранении нынешнего счастливого тренда «рост добычи плюс рост цены» роль сырья в экспорте и производстве станет чрезмерной. А ведь бум наблюдается не только в нефтяной сфере. В 2017 году объемы добычи газа выросли на 14%, медной руды на 21%, железной руды – на 9%. Добывающая отрасль опередила обрабатывающую отрасль в два раза по динамике роста. И она имеет все шансы продолжить рост, поскольку есть перспективы. Будет нарастать нефтедобыча на Кашагане, запускается проект по резкому увеличению производства на Тенгизе. В обрабатывающих же отраслях таких драйверов нет. В итоге все наши достижения в сфере индустриализации рискуют оказаться далеко на заднем плане. Несмотря на хорошие показатели по экспорту и росту экономики, 2017 год сопровождался снижением реальных доходов населения и увеличением его закредитованности. Официальный уровень инфляции, удержанный в рамках формального коридора, также не отражает реальное повышение цен и тарифов на товары и услуги, жизненно важных для семейных бюджетов казахстанцев. Среднегодовая зарплата в 2017 году составила чуть более 149,6 тыс. тенге, что на 5,1% выше, чем в 2016 году, официальная инфляция же составила 7,1%. Годовой рост зарплаты оказался ниже темпов роста цен. А это значит, что казахстанцы вновь стали беднее: индекс реальной заработной платы по итогам 12 месяцев составил 97,9% от уровня 2016 года. Впрочем, ситуация это не новая. По итогам 2016 года реальная заработная плата казахстанцев снизилась на 0,9%, в 2015 году – на 2,4%. Платежеспособность населения падает уже 3 года подряд. Фракция «Народные коммунисты» считает, что совместно с улучшением макроэкономических показателей экономическая политика обязательно должна быть нацелена на повышение благосостояния населения. Зацикленность на красивых статистических показателях у государственных органов вызывает у населения больше раздражение, чем понимание. В этой связи необходимо пересмотреть цели и задачи экономической политики на 2018 год, увязав их с решением конкретных проблем населения и реального сектора экономики. Среди них следующие: • увеличение реальных доходов населения; • снижение доли самозанятого населения, не имеющего стабильного дохода в размере не менее средней зарплаты; • увеличение доли населения, вовлеченного в накопительную пенсионную систему; • повышение доли несырьевого экспорта и реальная диверсификация экономики; • снижение уровня проблемной задолженности населения перед финансовыми организациями; • обеспечение стабильности цен и тарифов на базовые товары и услуги; • увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованным сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации. • увеличение доли населения, имеющего доступ к качественным медицинским и образовательным услугам в пределах своего населенного пункта; • Решительное сокращение объемов теневого бизнеса. Коммунисты считают, что эффективность работы государственных органов должна оцениваться по данным показателям, а не абстрактным макроэкономическим индикаторам, зависящим от внешних рынков.
Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. СыздыковКНПК