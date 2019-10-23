Депутат фракции «Народные коммунисты» выступил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК

Выступление руководителя фракции «Народные коммунисты» Айкына Конурова по Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги!По прогнозу правительства, среднегодовой рост ВВП на ближайшую пятилетку составит 4,4%. Это условный показатель, поскольку мы не можем предсказать главный фактор — стоимость нефти. Однако, даже при достижении таких темпов роста, они не позволят решать задачи повышения благосостояния населения, а также опережающего развития и вхождения в 30 наиболее развитых стран мира. К 2024 году ВВП на душу населения достигнет 14,3 тысячи долларов. И в самом лучшем случае мы превзойдем показатель 2013 года. Полагаем, что достижение цифр 10-летней давности не может быть целью экономической политики, заложенной в основу республиканского бюджета. Вызывает вопросы и качество прогнозируемого экономического роста. Правительство отмечает, что основной движущей силой будут обрабатывающие отрасли, АПК, строительство и транспорт. Однако по факту мы видим, что диверсификации экономики и изменения структуры экспорта не происходит. За первое полугодие текущего года чистый приток прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, без учета металлургии, составил менее 70 миллионов долларов, в сельское хозяйство — 6 миллионов долларов. Внутренние источники инвестиций для опережающего роста данных отраслей также вызывают сомнение, поскольку темпы банковского кредитования экономики снижаются. Потребительский спрос подстегивается только за счет наращивания потребительского кредитования, уже в 2 раза опережающего увеличение реальных заработных плат населения. И это нельзя признать надежной основой роста, наоборот, является дополнительным фактором риска. Мы считаем необоснованно заниженными прогнозные данные по инфляции, особенно в части цен на продовольствие, которое составляет почти половину денежных расходов большинства населения. Из представленных в прогнозе социально-экономического развития цифр реально достижимой выглядит лишь увеличение нефтедобычи на 10 миллионов тонн за счет проектов, реализуемых иностранными недропользователями. Зависимость от экспорта нефти, других видов сырья и продукции низких переделов диктует политику последовательного ослабления курса национальной валюты. Это позволяет наращивать поступления даже при отсутствии роста физических объемов производства. Такая тактика несет риски неисполнения обязательств в иностранной валюте, подорожания импорта для населения и бизнеса. В целом модель пополнения бюджета по формуле «Рост экспорта сырья плюс ослабление тенге» себя исчерпала и несет отложенными негативные последствия в виде снижения покупательной способности населения, ухудшения состояния бизнеса, не связанного с экспортом сырья. Коммунисты считают необходимым выработку стратегии экономического роста, основанного на формировании не нефтяных источников. Формально одним из приоритетов проекта бюджета является модернизация экономики. Но анализ расходов на развитие различных отраслей показывает, что по факту они направлены на поддержку сфер, которые не имеют ясной рыночной перспективы. Так, через трехступенчатый механизм холдинга «Байтерек», «Банка развития Казахстана» и «БРК-Лизинг» на 2020 год выделяется 38 миллиардов тенге на лизинговое финансирование для сбыта автобусов, пассажирских вагонов, тракторов и комбайнов отечественной сборки. Да, эта мера даст разовый эффект в виде загрузки предприятий. Но к повышению конкурентоспособности и модернизации экономики это имеет опосредованное отношение. Еще 12,8 миллиарда тенге выделяется холдингу «Байтерек» по программе 220 для «обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики», хотя речь идет об адресной поддержке всего двух производств. Бюджет предусматривает значительные расходы на поддержку несырьевого экспорта. Это направление имеет решающее значение, и мы выступаем за его расширение. Вместе с тем, предлагаемые механизмы вызывают большие вопросы. Так, на программу "содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки предусмотрено 15 миллиардов 470 миллионов тенге. При этом ожидается всего 35 экспортных контрактов на общую сумму 300 миллионов долларов, т.е. с учетом уровня стандартной рентабельности экономический эффект будет примерно равняться объему господдержки. По программе кредитования Банка развития Казахстана для стимулирования экспортного финансирования предусматривается 80 миллиардов тенге, при этом финансирование рассчитано всего на 4 предприятия. Таким образом, поддержка экспорта, несмотря на существенные суммы расходов, представляет собой не системную политику, а разовые меры поддержки ограниченного круга компаний. Серьезные бюджетные расходы по-прежнему выделяются на привлечение инвестиций, но подавляющая доля зарубежных капиталовложений приходится на добывающие отрасли и металлургию. В то же время объемы иностранных инвестиций в обрабатывающие сферы остаются крайне незначительными. Отмечаем, что во всем перечне бюджетных инвестиций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, сложно найти те, реализация которых обеспечит новые источники генерирования доходов. Так называемые расходы на модернизацию экономики и повышение конкурентоспособности связаны с поддержкой тех производств, которые были ранее созданы в рамках различных программ и сейчас испытывают трудности. По программе развития регионов средства выделялись для обеспечения экономического роста. В предстоящие 3 года планируется направить еще 146 миллиардов тенге. Практически все средства пойдут на развитие инфраструктуры. Это, безусловно, важно, особенно в моногородах, но само по себе не приводит к модернизации экономики и в последующем ляжет дополнительным грузом на бюджет для содержания инфраструктурных объектов. Мы расширяем расходную часть в моногородах, не создавая доходную. Между тем, расширение доходной базы, не связанной с экспортом сырья и государственными инвестициями, имеет принципиальное значение в условиях роста социальных обязательств. Прогнозируемое количество получателей АСП составляет 1 миллион 472 тысячи человек, или 8% населения. Хотя по статистике доходы ниже прожиточного минимума имеет только 4,6% населения. Такое расхождение посылает два важных сигнала. Во-первых, полтора миллиона человек за чертой бедности — это серьезный диагноз, который требует корректировки социальной политики. Выплат АСП абсолютно недостаточно, необходима разработка комплексной программы борьбы с бедностью с соответствующим финансированием. Без такого подхода мы продолжим рост расходов на социальную помощь без реальных результатов в повышении уровня жизни, поскольку не ставятся даже целевые индикаторы по бедности. Во-вторых, мы видим, как анализ ситуации посредством работы с населением, а не с бумагами, кардинально поменял картину бедности. Это означает, что таким же изменениям могут подвергнуться показатели инфляции, роста ВВП, занятости и другие базовые индикаторы. В таких условиях нельзя вести речь о принятии качественных решений в социально-экономической сфере и бюджетировании. Неправильная оценка доходов населения может привести к серьезным ошибкам при внедрении системы обязательного медицинского страхования, развитии пенсионной системы. Поэтому полагаем крайне важным реформирование системы статистического учета, обеспечения ее независимости от органа, ответственного за проведение экономической политики. В целом, несмотря на декларируемую социальную направленность расходов бюджета, реального увеличения выплат в этой сфере, без учета капитальных расходов, не наблюдается. Так, объем государственного базового социального пособия по инвалидности в 2021 году вырастет на 5,6%, в 22 году — на 4,6%. Это соответствует оптимистичным данным по инфляции, т.е. реального увеличения не будет. КНПК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.