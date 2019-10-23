Депутат фракции «Народные коммунисты» выступил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК

Выступление руководителя фракции «Народные коммунисты» Айкына Конурова по Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы». Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! По прогнозу правительства, среднегодовой рост ВВП на ближайшую пятилетку составит 4,4%. Это условный показатель, поскольку мы не можем предсказать главный фактор — стоимость нефти. Однако, даже при достижении таких темпов роста, они не позволят решать задачи повышения благосостояния населения, а также опережающего развития и вхождения в 30 наиболее развитых стран мира. К 2024 году ВВП на душу насел