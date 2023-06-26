По информации акимата города Аксай, в соответствии со статьей 408 части 1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", пять физических лиц были привлечены к ответственности по административному протоколу и оштрафованы.

Напомним, что нахождение крупного рогатого скота без присмотра на территории города является категорически запрещенным деянием. Владельцы животных обязаны следить, чтобы они паслись только на специально выделенных для этого пастбищах, и исключить возможность их перемещения на участки, которые не предназначены для выпаса. Однако, несмотря на ясные правила, граждане часто игнорируют указания, и крупный рогатый скот часто находится на территории города без надлежащего присмотра.

Такое пренебрежение правилами может привести к негативным последствиям, начиная от возникновения аварийных ситуаций на дорогах и причинения материального ущерба до угрозы здоровью граждан, включая детей. Кроме того, неправильный выпас животных приводит к загрязнению почвы и подземных вод, а также создает проблемы на общественных местах, таких как дороги, тротуары, парки и улицы, где они оставляют свои отходы.

В свете этих обстоятельств городским акиматом были предприняты соответствующие меры. Специально обученные сотрудники проводят контрольные мероприятия, направленные на предотвращение таких нарушений. Они напоминают гражданам обязанности, связанные с правильным выпасом животных и подчеркивают важность соблюдения соответствующих правил.