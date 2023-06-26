Наступила пора летних каникул. Как правило, многие отдыхают на берегу реки: купаются, загорают, устраивают пикники. В ЗКО функционируют 25 пляжей (21 — частный и четыре коммунальных), восемь из них находятся в Уральске (семь частных и один коммунальный). Мы решили узнать, чем отличаются частные пляжи от коммунальных и почему места отдыха власти отдают в частные руки.

В акимате Уральска отметили, что пляжи, переданные в частные руки, имеют массу преимуществ.

— Преимущества перевода диких пляжей в частные руки сложно не оценить. Суть в простом – у диких пляжей не было хозяина, они были опасны для отдыхающих. С переходом их в частные руки территория пляжей облагораживается, появляются достойные условия для отдыхающих семей. На них всегда есть спасатели, что в принципе сводит к минимуму несчастные случаи на воде. Плюс также в том, что с появлением таких пляжей появляются новые рабочие места, — пояснили в акимате города.

Чем отличаются платные от бесплатных?

— Преимущество платного пляжа — это организация досуга и удобства для отдыхающих. В качестве безопасности, думаю, различий особо никаких нет. На всех пляжах водолазами обследовано дно, дежурят спасатели, которые проходят подготовку в ДЧС ЗКО, — отметил руководитель водолазно-спасательного отделения оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС ЗКО Алесей Еремеев.

Сколько должно быть спасателей на пляже?

— На один спасательный пост должен быть один руководитель и двое спасателей. Один спасательный пост выставляется на 200 метров пляжа, — отметил Еремеев.

Руководитель водолазно-спасательного отделения считает, что на стихийных пляжах купание детей бесконтрольное. Поэтому власти в последние годы стараются такие необорудованные места закрепить за предпринимателями.

— У нас ещё люди неответственные. Бывали случаи, когда родители приходят с детьми на пляж, заплатят за вход и оставляют их без присмотра на воде. А когда около полусотни детей купаются, прыгают и кричат, спасателям уследить за ними всеми - очень сложно. Мы всегда призываем родителей, купаться вместе со своими детьми. Ответственность за своего ребёнка в первую очередь несёт родитель. А они доверяют жизнь ребёнка постороннему человеку, это же неправильно. Водоём — место повышенной опасности, — пояснил Алексей Еремеев.

Утопление чаще всего не замечают

— Как правило, когда человек тонет, этого никто не видит. Это не как в фильмах, что люди кричат громко о помощи. Сколько раз мы выезжали на места происшествия, картина в принципе везде одна и та же. «Мы все купались, вышли, а его нет. Нырнул и не всплыл», — так говорят очевидцы. В первую очередь родители начинают искать на берегу пропавшего ребёнка, надеясь, что он где-то спрятался от солнца. А это упущенное время. Надо сразу же вызывать спасателей, — говорит руководитель водолазно-спасательного отделения.

Ребёнок утонул на глазах

— У нас был случай, когда ребёнок утонул на глазах у отца. Тогда мужчина не сводил глаза с ребёнка и наблюдал, как тот купается. А сам спасти не успел. Что говорить про спасателей, где дети постоянно кричат и подают ложные сигналы, — говорит Еремеев.

Как оказать первую помощь?

— Даже если ребёнок в сознании, нужно в первую очередь вызывать скорую помощь. Бывали случаи, ребёнок нахлебался воды, вроде бы откашлялся, к вечеру поднимается высокая температура, отёк легких и остановка дыхания. Ребёнок должен быть под наблюдением медицинского работника. Если ребёнок без сознания, то тогда необходимо проводить реанимационные мероприятия, — делится Еремеев.

Нельзя плотно есть перед купанием

— Очень часто люди пренебрегают этим, идут на природу, едят арбузы, хот-доги, а затем купаться в водоём. А так нельзя! С полным желудком дети начинают играть, где-то рвотные массы подходят, и непонятно чем он захлебнулся, водой или рвотными массами. Сколько случаев было, когда утонувшего ребёнка вытаскивали из воды, а у него изо рта шла пища, — поясняет Еремеев.

Причины гибели на воде:

купание в запрещённых местах;

купание в состоянии алкогольного опьянения;

оставление детей без присмотра взрослых.

Как спасти утопающего? Если вы стали свидетелем, когда тонет человек, то первым делом дайте себе три секунды на размышление, каким способом вы будите его спасать… Существует несколько способов: С использованием плавательных средств (резиновая лодка, моторная лодка, катамаран, байдарка) — необходимо подплыть, подать руку и привезти утопающего на берег; С использованием плавательных средств (спасательный круг, в основном они имеются на пристанях и на плавательных средствах) — подплыть, подать круг и транспортировать на берег; Самый опасный и требующий определенной подготовки — это спасение вплавь. Тонущий человек старается на что-то опереться, приподняться и тем самым, топит того, кто его спасает. Часто бывают случаи, тонет один, второй поплыл спасать, утонули оба. Единственный совет, когда нет лодки и спасательных средств, производить спасение вплавь, но через любой плавающий предмет, пусть это будет канистра или пустая пятилитровая бутылка. Мы всё берем с собой на природу питьевую воду, нужно её вылить и использовать для спасения. Необходимо подплыть к тонущему, подать бутылку, чтобы он схватился за неё и транспортировать к берегу. Руководитель водолазно-спасательного отделения оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС ЗКО Алесей Еремеев.

Пляжи в Уральске река Урал (пляж базы отдыха «Inkyar», пляж «Жазира») — частные;

река Чаган (пляж туристического лагеря «Самал» ГККП «Областной центр детско-юношеского туризма и экологии», пляж кафе «Чаган», пляж городского парка культуры и отдыха ИП «Щербатова») — частные;

река Чаган (коммунальный пляж городского парка культуры и отдыха ГКП на ПХВ «Дирекция скверов и парков культуры и отдыха» отдела культуры, развития языков) — коммунальный;

река Деркул (пляж турбазы «Светлячок», пляж турбазы «Евразия» ГККП «Областной центр детско-юношеского туризма и экологии») — частные.